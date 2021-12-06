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WarSpot

Корейский авианосец «отвоевал» финансирование

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Источник изображения: warspot.ru

У Южной Кореи появится свой авианосец. Вчера, 4 декабря, портал navalnews.com сообщил о том, что после жарких дебатов в парламенте проект постройки корабля проекта CVX получил финансирование.

Общая стоимость проекта CVX оценивается в 2 трлн вон ($1,8 млрд). При этом на 2022 год требовалось всего 7,2 млрд вон ($6,1 млн), но и за них пришлось побороться, так как некоторые политики выступили против строительства авианосца. По словам члена Национального собрания Шин Вон Сика, «лёгкий авианосец не даёт Корее существенного преимущества с точки зрения военной стратегии и операций; носитель будет ничем иным, как «бегемотом-пожирателем денег».

Визуализация проекта CVX

За право строить CVX будут бороться две корейские компании — Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Партнёром Hyundai Heavy Industries выступает британская компания Babcock International, которая является членом консорциума Aircraft Carrier Alliance, построившего авианосцы Prince of Wales и Queen Elizabeth. Партнёром Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering выступает итальянская компания Fincantieri, строящая авианосец L 9080 Trieste для ВМС Италии.

Перспективный корабль будет иметь водоизмещение порядка 30 000 т. Авиакрыло CVX включит в себя 16 истребителей F-35B, а также вертолёты. Проектирование авианосца начнётся уже в следующем году, на вооружение флота он сможет поступить в 2033 году.

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Страны
Великобритания
Италия
Южная Корея
Продукция
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Компании
Babcock
DSME
Fincantieri
HHI
Hyundai
Проекты
Авианосец
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1 комментарий
№1
06.12.2021 09:33
Методическое пособие от Кореи (а до этого от США) - "как прокачать свою экономику на 1,8 млрд. долларов".
Для тех кто не видит необходимости в авианосцах - на тихоокеанском рубеже России у прямых соседей, у всех кроме КНДР есть или будут строить. Далее, в Юго-Восточной Азии пара авианосцев, и 12-18 авианесущих  (ДВКД). Это насчёт потребности, а финансовая - строить будут свои корейские компании и все 1,8 млрд это подпитка экономики, особенно сейчас в К19 период (пандемии)
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