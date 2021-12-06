В Госдуме прокомментировали инцидент с самолетом США в Черном море

Инциденту с самолетом-разведчиком США, из-за которого гражданский самолет был вынужден сменить курс, необходимо дать оценку на международном уровне. Об этом 5 декабря заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«[Оценку] ситуации, в которой самолет-разведчик ВВС США вынудил изменить курс гражданский борт «Аэрофлота» Airbus A330, летевший над Черным морем из Тель-Авива в Москву, должны давать профильные ведомства. Полагаю, этот инцидент не должен остаться и без отдельной оценки, данной на международном уровне», — сказал он.

Белик отметил, что факты участившихся перелетов американской авиации над Черным морем находятся в компетенции Минобороны России, которое «блестяще справляется с задачей по защите рубежей нашей страны».

Кроме того, парламентарий заявил, что «игра мускулами» в южном регионе в преддверии планируемого разговора российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена традиционна для США. Он также выразил мнение, что грядущий разговор президентов не может обойтись без «увертюр» в виде «вызывающего» поведения американских военных.

3 декабря гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Отмечалось, что самолет-разведчик хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

Между самолетами по вертикали было менее 20 м. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 м и занять более безопасный эшелон. На запросы с земли самолет-нарушитель не отвечал.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации. По ее словам, если в данном случае катастрофу удалось предотвратить, это не значит, что США и НАТО могут безнаказанно рисковать жизнями людей.

Военный эксперт Виктор Литовкин заметил, что американские ВВС ведут себя нагло и непредсказуемо и пересекают трассы, что может привести к трагедии. По его словам, противостояние самолетов-разведчиков и самолетов-бомбардировщиков способно провоцировать столкновение и воздушный бой.

Днем ранее российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе РФ стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис». Истребители Су-27 и Су-30 сопроводили американские самолеты.