Захарова заявила об угрозе гражданской авиации из-за действий ВВС США

Действия ВВС США представляют угрозу для гражданской авиации. Об этом 5 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — написала она в Telegram.

Дипломат подчеркнула, что возросшая интенсивность полетов самолетов НАТО у границ РФ, в том числе над Черным морем, увеличивает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.

3 октября гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Отмечалось, что самолет-разведчик хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

Между самолетами по вертикали было менее 20 м. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 м и занять более безопасный эшелон. На запросы с земли самолет-нарушитель не отвечал.

Как отметил военный эксперт Виктор Литовкин, американские ВВС ведут себя нагло и непредсказуемо и пересекают трассы, по которым летают пассажирские самолеты, что может привести к трагедии. По его словам, противостояние самолетов-разведчиков и самолетов-бомбардировщиков может провоцировать столкновение и воздушный бой.

В тот же день декабря российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе РФ воздушные цели. По информации Минобороны РФ, для их опознавания и недопущения нарушения границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» Сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря.

Ранее, 30 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Российский лидер отметил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие, а возможно и ядерное.