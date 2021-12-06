Рогозин показал «двустороннюю» версию ракеты «Союз»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 5 декабря показал в своем Telegram-канале «двустороннюю» ракету-носитель «Союз-СТ-Б».

Рогозин опубликовал снимок установленной на стартовом столе космодрома Куру ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» со спутниками Galileo. Из-за зеркального отражения во влажных плитах изображение ракеты получилось симметричным.

«Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету — специально для запуска с другой стороны Земли», — подписал фото гендиректор «Роскосмоса».

«Союз-СТ-Б» с двумя навигационными спутниками Galileo на борту успешно стартовал с космодрома Куру во Французской Гвиане ранее, в воскресенье, в 03:19 мск. Для 2021 года этот старт стал 21-м пуском российских космических ракет и первым с Гвианского космического центра.

Запланированный на 4 декабря запуск «Союза-СТ-Б» с космодрома Куру был перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Решение о повторном переносе было принято французской стороной за семь минут до пуска.

3 декабря пуск ракеты-носителя также переносили на сутки. Тогда причиной была неготовность французской корабельной станции приема телеметрической информации.

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo названа в честь итальянского астронома и физика Галилео Галилея. В данный момент на околоземную орбиту было выведено 28 спутников, включая экспериментальные и рабочие аппараты.