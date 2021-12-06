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ТАСС

Численность участников военно-патриотического движения "Юнармия" достигла 1 млн

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Участницы Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» на параде Победы, 24 июня 2020 года
Участницы Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» на параде Победы, 24 июня 2020 года.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Житель Подольска Арсений Бабашов стал миллионным участником движения

КУБИНКА /Московская область/, 5 декабря. /ТАСС/. Миллионный участник вступил в ряды движения "Юнармия" на торжественной церемонии у стен музейного комплекса "Дорога памяти" в Кубинке, передает корреспондент ТАСС.

Житель Подольска Арсений Бабашов стал миллионным участником движения. Торжественную клятву юнармейца у него принял заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко.

"Поздравляю вас с вступлением в ряды всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". Созданное по инициативе министра обороны Российской Федерации, Героя России, генерала армии Шойгу, наше движение продолжает расти", - заявил замминистра.

Как отметил также принимавший участие в мероприятии начальник Главного штаба "Юнармии" и олимпийский чемпион Никита Нагорный, клятву юнармейцы приносили не только перед товарищами, но и перед лицом самой истории и памяти ее славных воинов. "Уверяю, это только начало. Стране есть кем гордиться", - прокомментировал он вступление в движение миллионного юнармейца.

"Сама церемония вступления в ряды "Юнармии" была крайне волнительным и важным событием, был горд уже тем, что стану частью движения. Теперь же к этому добавилось чувство огромной ответственности оттого, что я, оказывается, миллионный юнармеец. Буду с честью и гордостью нести это высокое звание", - поделился впечатлениями сам Арсений Бабашов.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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Россия
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