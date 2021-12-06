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Известия.ru

Спутники Galileo выведены на орбиту после запуска с космодрома Куру

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Два новых европейских спутника Galileo FOC M9 успешно отделились от российского разгонного блока «Фрегат». Об этом в воскресенье, 5 декабря, на своем сайте сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что космические аппараты находятся на целевой орбите. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» и разгонный блок «Фрегат» «отработали без замечаний», уточнили в корпорации.

Ранее в этот день российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя космическими аппаратами Galileo FOC успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин добавил, что пуск состоялся в расчетное время.

Из 28 спутников Galileo, уже находящихся на околоземной орбите, 14 были запущены ракетами-носителями «Союз-2» в период с 2011 по 2016 год, и сегодня к ним добавились еще два космических аппарата.

Galileo — европейская глобальная спутниковая навигационная система, функционирующая с 2016 года. Она предоставляет услуги высокоточного позиционирования, навигации и определения времени более чем 2,3 млрд пользователей по всему миру.

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