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Интерфакс-АВН

Ракета "Союз" вывела на орбиту два европейских спутника Galileo

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Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру.
Источник изображения: © AP Photo/Henri Griffit, архив

Париж. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б", стартовавшая в воскресенье с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиту два спутника европейской глобальной навигационной системы Galileo, сообщила компания-оператор запуска Arianespace.

"Отделение двух спутников Galileo (от разгонного блока "Фрегат") подтверждено. Наши пассажиры доставлены на заданную орбиту!" - написал в своем "Твиттере" генеральный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль.

В рамках миссии VS26 запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами Galileo-FOC FM23 и Galileo-FOC FM24 был осуществлен в 01:19 по парижскому времени (в 03:19 мск) со стартовой площадки Гвианского космического центра в Южной Америке.

Примерно через 3 часа 52 минуты после старта спутники были выведены на орбиту высотой 39 тыс. км с помощью разгонного блока "Фрегат". Общая масса полезной нагрузки ракеты составила 1645 кг.

Создаваемая европейская глобальная спутниковая навигационная система Galileo с бюджетом более 10 млрд евро предназначена для предоставления услуг высокоточного позиционирования, навигации и определения времени более чем 2,3 млрд пользователей по всему миру. Она обеспечивает точность позиционирования в реальном режиме времени с точностью до метра. Развертывание орбитальной группировки Galileo, начатое в 2016 году, осуществляется параллельно с американкой системой глобального позиционирования GPS, российской ГЛОНАСС и китайской Beidou.

Космические аппараты Galileo разработаны компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства (ESA). В настоящее время на орбите находится 22 действующих космических аппарата Galileo.

Запуск носителя "Союз-СТ-Б" осуществлен в рамках международного проекта госкорпорации "Роскосмос", ESA и Национального центра космических исследований Франции (CNES). Первый старт российской ракеты "Союз" с космодрома Куру состоялся 21 октября 2011 года. За прошедшее 10 лет оттуда было проведено 25 ее пусков.

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