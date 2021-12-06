В США назвали «Посейдон» рычагом давления России в переговорах с Вашингтоном

Российская автономная подводная ядерная система «Посейдон» станет эффективным инструментом, который Москва может использовать в ходе переговоров с США. Об этом пишет военный эксперт Брент Иствуд в издании 19FortyFive.

Он поясняет, что данный тип оружия не является ракетой и это затрудняет классификацию во время переговоров по контролю над вооружениями. Кроме того, потенциально неограниченная дальность действия и скрытность «Посейдона» может стать ответом на развертывание Вашингтоном глобальной системы ПРО, предоставляя президенту Владимиру Путину рычаги давления на американцев.

Отмечается, что целью «Посейдона», вооруженного ядерными боеголовками мощностью до двух мегатонн, способны стать прибрежные города США. По информации издания, к 2027 году Россия будет обладать 50 такими торпедами.

В августе американское издание USNI News заметило, что на снимке из космоса компании Maxar Technologies, демонстрирующем океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске (Архангельская область), можно рассмотреть изделие, по габаритам напоминающее российскую торпеду апокалипсиса — ядерный подводный беспилотник «Посейдон» 2М39.

Марина Совина