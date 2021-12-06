Глава минобороны Украины назвал последствия «российской агрессии» для Европы

Министр обороны Украины Алексей Резников описал последствия для стран Запада в случае «полномасштабного российского вторжения» и призвал западных лидеров поддержать страну. Об этом он написал 3 декабря в статье для аналитического центра Atlantic Council.

Резников объясняет спокойную реакцию Украины на сообщения союзников о возможном вторжении России тем, что «российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни».

Министр отметил, что украинская армия изменилась, сегодня она является «одной из сильнейших в ряду сухопутных войск Европы с более чем 400 тыс. ветеранов боевых действий». При этом единственную неопределенность Резников видит в понимании Европой того, что «полномасштабное российское вторжение на Украину будет означать для остальной части континента».

«Крупная война на Украине ввергла бы всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, станет лишь одной из многих серьезных проблем, стоящих перед европейским обществом. (...) Крупная война серьезно нарушила бы и, возможно, полностью предотвратила бы импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создав целый ряд проблем продовольственной безопасности для всего континента», — отметил Резников.

Он завершает свои рассуждения признанием того, что эскалации всё же можно избежать. По его словам, Москву нужно убедить в чрезмерно высокой цене «нового наступления», которая будет иметь негативные политические, экономические и социальные последствия, подчеркнул министр обороны Украины.

В конце ноября Алексей Резников попросил главу Пентагона Ллойда Остина о дополнительной помощи в защите воздушного пространства и побережья страны. Министры провели переговоры по ситуации на границах Украины, по итогам которых пришли к соглашению о наращивании оборонного потенциала страны в рамках договоренностей о стратегической обороне, подписанных 31 августа 2021 года.