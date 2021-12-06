Силовое направление: Киев развернул в Донбассе оперативную группу генштаба

Что означает первое с 2015 года появление этих специалистов на линии разграничения

Украинское руководство стягивает силы на границу самопровозглашенных республик. Впервые с момента поражения в Дебальцево в 2015 году в зоне конфликта развернут пункт управления генерального штаба ВСУ. Ранее в МИД РФ заявили, что у линии разграничения находятся около 125 тыс. украинских военных. Глава ведомства Сергей Лавров напомнил о необходимости соблюдения Минских соглашений, для этого Москва готова к контактам с США. По мнению экспертов, военная активность Киева может указывать на подготовку к силовой операции. Но украинские власти не начнут ее без отмашки со стороны кураторов.

Впервые после Дебальцево

Оперативная группа украинского генштаба направилась в Донбасс, сообщили источники «Известий», близкие к командованию ДНР и ЛНР. Безопасность офицеров будут обеспечивать подразделения 101-й бригады охраны генштаба ВСУ. В конце ноября бригада засветилась на пути к зоне боевых действий. В соцсетях были опубликованы видеокадры, на которых колонна бронеавтомобилей «Варта» и бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) движутся в сторону линии соприкосновения.

Непосредственным руководством группировкой ВСУ по-прежнему занимается командование Операции объединенных сил (ООС). Задача специалистов генштаба — налаживать взаимодействие наземных войск и авиации, а также подразделений разных силовых ведомств.

Бойцы Народной милиции ДНР Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В последний раз оперативная группа высшего органа военного управления Украины присутствовала на Донбассе в начале 2015 года. Тогда шли ожесточенные бои за Дебальцево, завершившиеся разгромом украинских войск. Специалисты генштаба Украины базировались в городе Краматорске.

1 декабря представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев стянул к линии разграничения около 125 тыс. военнослужащих, что составляет половину личного состава украинской армии. По словам Захаровой, регулярные заявления о якобы угрозе со стороны России в отношении украинской стороны не что иное, как истерика. Это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Позднее Сергей Лавров сообщил, что Россия уже давно привлекала внимание ОБСЕ, ФРГ, Франции и других западных стран к тому, что украинское правительство активно направляет к линии соприкосновения эшелоны с военнослужащими и тяжелым вооружением. По его словам, Киев объясняет это ротацией, однако те, кого должны были сменить, не уехали.

Позиция Москвы неизменно сводится к необходимости мирного урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений. 2 декабря Сергей Лавров заявил, что США, имеющие большое влияние на Киев, выразили готовность помогать выполнению договоренностей. Министр подчеркнул, что Москва также готова к любым контактам по урегулированию на Украине, в том числе с США, и не уходит от них, но нужно понимать, в чем их цель.

В последнее время с украинской стороны в Донбассе наращивается тяжелая артиллерия, рассказал «Известиям» бывший сотрудник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров. А в последние дни, в период ротации, численность украинских бригад выросла фактически вдвое — одни уже прибыли, другие же пока остаются.

Украинские военнослужащие на артиллерийском полигоне Источник изображения: Фото: РИА Новости

— В последние месяцы отмечается заметное обострение вдоль линии соприкосновения. Если еще летом работы «крупным калибром» были чем-то из ряда вон выходящим, то сегодня мы регулярно видим сообщения о применении 120-мм минометов и 122-мм артиллерии. Год назад такого точно не было, — отметил Василий Прозоров. — Также бросается в глаза, что примерно с лета народные милиции ДНР и ЛНР начали отвечать на обстрелы. Украинские войска ежедневно несут потери убитыми и ранеными. Ополчение Донбасса не выглядит сейчас мальчиками для битья.

По мнению эксперта, направление специалистов генштаба в Донбасс показывает, что ситуация уже развивается сама по себе.

— Но Украина не самостоятельное государство, — подчеркнул Василий Прозоров. — Пока не будет отмашки от западных кураторов, никакой военной операции не будет. В ближайшие дни намечается общение Владимира Путина и Джо Байдена. Не исключено, что обострение в Донбассе связано с желанием американской стороны получить какие-то преференции на переговорах. России горячая фаза конфликта точно не нужна. Это жертвы, экономические потери.

В ожидании эскалации

В последнее время украинские власти постоянно заявляют о якобы предстоящем вторжении армии России и о том, что Москва сосредоточила возле границы более чем стотысячную группировку. 3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что есть вероятность масштабной «эскалации со стороны РФ» и даже назвал наиболее вероятное время — конец января. Впрочем, по его словам, такой сценарий не обязательно реализуется.

— Мы это уже проходили весной, когда была такая же истерия, рассказывали, что война начнется прямо сейчас, а в итоге не было ровным счетом ничего, — напомнил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Содержание у границы в течение длительного времени крупной группировки, находящейся в постоянной готовности, потребовало бы огромных расходов и было бы связано с большими логистическими сложностями, обратил внимание эксперт.

Противотанковый комплекс Javelin Источник изображения: Фото: dvidshub.net/U.S. Army/Sgt. Lauren Harrah

— На Украине считают, что это можно непрерывно и долго поддерживать. Они не понимают, что современная война происходит совершенно другими темпами. Крупная боеготовая группировка не могла бы столь длительное время находиться у границы, — объяснил Владислав Шурыгин.

По мнению Василия Прозорова, постоянные упоминания о якобы агрессивных намерениях России на Украине обусловлены рядом факторов.

— Одна из причин — желание выторговать что-то от западных кураторов. Под предлогом того, что на них якобы вот-вот нападут, они просят поставок беспилотников Bayraktar, противотанковых комплексов Javelin и больше денег. Вторая причина — жизнь на Украине становится очень тяжелой. Как эту зиму переживут простые люди, я не знаю. Январь и февраль будут крайне трудным периодом. И чтобы отвлечь внимание от замерзающих домов и отключений света, по телевизору всё время будут рассказывать, что враг у ворот и вот-вот нападет. Ну и кроме того, у президента Зеленского власть шатается, а во все времена лучший способ поднять рейтинг и задушить конкурентов — это война. В этой ситуации под таким предлогом он может ограничить свободы и работу СМИ.

От АТО к ООС

Так называемая антитеррористическая операция (АТО) на Донбассе завершилась 30 апреля 2018 года, в день начала операции Объединенных сил (ООС), предусмотренной украинским законом о деоккупации Донбасса. Руководство перешло от СБУ в руки Объединенного оперативного штаба ВСУ.

В течение нескольких лет группировка войск ВСУ на Донбассе составляла 10 бригад, сменяемых по ротации. В 2020 году начала возрастать их численность, которая к началу 2021 года насчитывала 13 бригад, не считая танковых и артиллерийских соединений. В настоящее время в зоне операции Объединенных сил (ООС) находятся две украинские оперативно-тактические группировки — «Восток» и «Север», которые противостоят вооруженным силам ДНР и ЛНР.

Шеврон бойца Народной милиции ДНР Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В конце октября обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. На нескольких участках шли ожесточенные бои, украинские подразделения заходили в село Старомарьевка в нейтральной зоне, а артиллерия ВСУ наносила удары по населенным пунктам. Тогда украинский генштаб объявил о первом боевом применении беспилотника Bayraktar. Использование средства, запрещенного Минскими соглашениями, вызвало большой международный резонанс.

В рейтинге Global Firepower украинская армия занимает 25-ю строчку в мире. По состоянию на начало 2021 года она насчитывает примерно 255 тыс. бойцов. Около 120 тыс. выполняют службу по контракту. Из них более 40 тыс. служат на Донбассе, но в периоды ротации это число значительно возрастает.

Роман Крецул