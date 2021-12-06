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ТАСС

В США заявили, что соперничество в космосе быстро нарастает

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Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд
Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.
Источник изображения: © AP Photo/Andrew Harnik

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд выделил Китай и Россию в качестве основных соперников страны в космосе

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Соперничество в космической сфере нарастает быстрыми темпами, заявил в субботу командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

"Стимулом к созданию [Космических сил] является то соперничество, которое вы можете наблюдать последние пару лет <...>. Пространство для соревнования быстро развивается", - сказал он и выделил Китай и Россию в качестве основных соперников США в космосе.

Генерал также отметил, что число активных спутников на орбите Земли с момента создания Космических сил США в 2019 году удвоилось и достигло почти 5 тыс. При этом сами аппараты становятся все меньше и одновременно эффективнее.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил Соединенных Штатов и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году.

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Страны
Китай
Россия
США
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