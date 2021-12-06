Боевой вертолет над границей. Версии Минска и Киева

На Украине отрицают нарушение авиапространства Белоруссии во время учений

Белорусские пограничники заявили, что украинский военный самолет "Ми-8" пересек госграницу республики и углубился на ее территорию на километр. И опубликовали видео, где некий вертолет летит над лесом. В Киеве другая версия - инцидента не было, нарушения госграницы Белоруссии не происходило. О ситуации - в материале "Газеты.Ru".

О том, что военный вертолет Украины "Ми-8" нарушил белорусскую границу во время учений, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

"Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что украинский вертолет пролетел над госграницей республики на высоте около 100 м и продвинулся вглубь страны на 1 км. "По данному инциденту проинформирована украинская сторона", - указано в сообщении.

Белорусские пограничники опубликовали и видео - на кадрах с камер наблюдения видно, как над лесом летит вертолет.

В Киеве отрицают, что инцидент вообще имел место. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что данные о "незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой". "Такой ситуации не фиксировали", - сказал он агентству УНН.

Он также подчеркнул, что служба не получала "официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Белоруссии".

Позднее Госпогранслужба Украины заявила, что "неоднократно отмечала, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции "Полесье" для мониторинга границы будет активно использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы".

"Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Параллельно с инцидентом украинская служба безопасности обнародовала видео учений на границе с Белоруссией. Силовики проводят маневры с применением спецтехники, в том числе и авиации.

Во время спецоперации "Полесье" украинские военные отрабатывают сценарии "эскалации миграционного кризиса" - в целях недопущения проникновения нелегальных мигрантов в страну.

Ангелина Мильченко