Азербайджан передал Армении десять военных, взамен получил карты минных полей

Баку/Ереван. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих, сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.

"4 декабря Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала армянской стороне 10 армянских военнослужащих. Указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации со стороны Вооруженных сил Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Службы.

"В то же время, в результате переговоров армянская сторона предоставила азербайджанской стороне карты минных полей на освобожденных территориях Азербайджана. Выражаем благодарность Министерству обороны России за посредническую миссию", - отмечается в сообщении.