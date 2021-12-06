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Интерфакс-АВН

Франция и ОАЭ разработают космические аппараты для совместных лунных миссий

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Снимок планеты Земля с орбиты Луны
Снимок планеты Земля с орбиты Луны.
Источник изображения: © NASA / Goddard/Arizona State University

Дубай. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Франция и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение о разработке космических аппаратов для миссий на Луне, сообщил Космический центр Мухаммеда бин Рашида (MBRSC), ответственный за лунную программу ОАЭ.

"В присутствии шейха Мухаммеда ибн Заида аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ, и президента Франции Эммануэля Макрона было подписано соглашение о намерениях между MBRSC и Национальным центром космических исследований (CNES, государственное космическое агентство Франции - ИФ) о разработке космических аппаратов для лунных миссий", - говорится в сообщении центра в твиттере.

В нем отмечается, что соглашение было подписано гендиректором центра Салемом Аль-Марри и главой CNES Филиппом Баптистом для упрочнения сотрудничества двух стран в исследовании Луны посредством разработки совместных космических аппаратов.

В сентябре 2020 года Эмир Дубая Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум заявил о планах ОАЭ доставить на Луну в 2024 году ровер "Рашид" для исследования её поверхности.

"Это будет построенный в ОАЭ луноход. Он достигнет поверхности Луны в 2024 году, причем речь пойдет о районах, которые не были изучены другими исследовательскими аппаратами", - написал он в своем твиттере.

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Страны
ОАЭ
Франция
Проекты
2020-й год
Луна
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