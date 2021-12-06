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Газета.ru

Лукашенко не дадут «ядерную дубинку»

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: Shamil Zhumatov/Reuters

Почему для России не имеет смысла размещать в Белоруссии ядерное оружие

В Минске рассказали об ответной мере, которая может последовать за передислокацией ядерных боеприпасов из Германии в Восточную Европу. По мнению Александра Лукашенко, в этом случае можно будет вернуть на территорию республики ядерный арсенал, который находился там в советское время. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько вероятен такой сценарий.

Президент Белоруссии заявил, что сможет разместить российское ядерное оружие на территории республики. Его слова прозвучали на фоне возможной передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Восточную Европу.

О готовности принять ядерное оружие Лукашенко выразился следующим образом: «Я, как рачительный хозяин, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте!». Под сараями Лукашенко, надо полагать, имел в виду укрытия (ангары) под пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса типа «Тополь».

Более того, слова белорусского политика о ядерном оружии можно трактовать и таким образом, что ему самому хотелось бы принимать самостоятельное решение о боевом применении ядерного оружия.

Что касается частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), то в Белорусской ССР дислоцировались: 31-я ракетная дивизия (РД), 32-я РД, 33-я РД и 49-я РД.

По состоянию на 1 января 1965 года (а это своеобразный пик боевого и численного состава РВСН на территории Белорусской ССР) в состав четырех гвардейских ракетных дивизий входили 17 ракетных полков с общим количеством 155 пусковых установок (ПУ), из них с ракетами Р-12 - 140 ПУ; Р-12У - 4 ПУ; Р-14 - 8 ПУ; Р-14У - 3 ПУ

Помимо всего этого, на территории Белоруссии находилось немало тактических ядерных боеприпасов (специальные боевые части к зенитным управляемым ракетам, к ракетам тактических и оперативно-тактических комплексов, авиационные бомбы свободного падения, ядерные боеприпасы инженерных войск, снаряды к ствольной артиллерии калибра 152-мм и 203-мм, мины к минометам калибра 240-мм и пр.).

По некоторым данным, в БССР находились 1180 стратегических и тактических ядерных боевых частей - и это значительное число.

Первое, что следует сказать - никогда и ни при каких обстоятельствах белорусский президент не получит права на боевое применение ядерного оружия. Подобный вариант развития событий исключен по определению.

Мнения отдельных представителей экспертного сообщества, заявляющих, что Белоруссия является «идеальной площадкой» для размещения российского ядерного оружия, можно охарактеризовать коротко - «слухи об этом сильно преувеличены».

С востока на запад протяженность Белоруссии составляет около 650 км, и в плане современных рубежей боевого применения ядерного оружия, в частности, РВСН и Дальней авиации (ДА), это расстояние нельзя признать каким-либо серьезным образом влияющим на ситуацию.

То есть даже гипотетическое размещение ядерного оружия на территории Белоруссии каких-либо оперативно-стратегических плюсов Российской Федерации не даст, а вот в политическом плане для Москвы последствия могут быть весьма и весьма негативными.

Тем более что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже опроверг собственное заявление о том, что у Североатлантического альянса есть планы по размещению ядерного оружия на территории новых членов блока. Так он отреагировал на заявления Лукашенко.

Да и современная Россия, надо отметить, далеко не СССР. И военно-технических и экономических возможностей разместить на территории Белоруссии ядерные группировки, подобно советским, в настоящее время попросту нет. Нет сегодня в Вооруженных силах России в наличии четырех лишних ракетных дивизий РВСН.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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