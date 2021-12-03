PSB Forex отзывы: как можно заработать с брокером?

Заработать на онлайн-торговле в короткие сроки – мечта многих. И она вполне осуществима. Но чтобы добиться успеха и получить прибыль – нужно соблюдать некоторые правила, начиная с выбора подходящей платформы. И тут стоит обратить внимание на PSB Forex, так как он один из немногих брокеров, кто может похвастаться лицензией Центробанка России.

Поэтому рассмотрим сегодня работу PSB Forex, бренда, созданного «Промсвязьбанком» более 5 лет назад. И выясним, на что обратить внимание, читая о PSB Forex отзывы? Как заработать с брокером? С чего начинать онлайн-трейдинг?

PSB Forex отзывы: что пишут пользователи о брокере?

Под брендом PSB Forex работает дочерняя компания известного российского банка «Промсвязьбанк». И деятельность брокера выходит далеко за границы РФ. Услуги трейдинга и инвестирования предоставляются во многих других регионах мира – Восточная и Западная Европа, Азия, Америка. Создавая торговую платформу, в банке понимали, какое большое значение имеют отзывы пользователей в Сети. И потому постарались с самого начала предоставить для трейдеров самые выгодные условия. А также обеспечили функционирование PSB Forex, как максимально прозрачной и регулируемой финансовой организации.

Тем не менее, когда трейдеры рассматривают возможность открытия счета у брокера, они для начала желают познакомиться с отзывами. И их в первую очередь интересует, все ли в порядке с выплатами? Насколько точно соблюдает свои обязанности брокер при выводе заработанных средств? И только выяснив ответы на эти вопросы, начинают интересоваться торговыми условиями, типами счетов и другими возможностями, которые может дать трейдеру качественная платформа для инвестиций.

Платформа стала доступной для всех желающих в 2016 году. И за прошедшие годы отзывов о PSB Forex накопилось немало. Причем не только на русском языке, что говорит о популярности бренда. Чтение отзывов и их анализ выявили некоторые тренды. И первый, самый главный – то, что брокер без каких-либо проблем и проволочек выплачивает пользователям заработанные деньги. Отзывов, в которых бы описывались задержки выплат, найти не удалось.

Тем, кто хочет самостоятельно ознакомиться с клиентскими отзывами о PSB Forex, стоит зайти на блог-ресурсы в интернете – Hashtap и Medium. Сегодня это едва ли не самые популярные сайты для тех, кто хочет вести свой блог. И найти здесь можно любую информацию. Кроме того, много комментариев пишут пользователи в открытых группах соцсетей ОК и ВК и на финансовых ресурсах таких как Rucoins https://rucoins.info/news/psb-forex-otzyvy-dejstvitelno-chestnyj-broker/

Правовое регулирование

PSB Forex сначала был зарегистрирован, как юрлицо PSBPTY LTD под юрисдикцией ASIC – Комиссии по рынку ценных бумаг Австралии. Компания начала предоставлять торговые услуги жителям Азии, Америки. После получения британской лицензии FCA брокер получил право легально работать на территории ЕС.

Как только появилась возможность оформить лицензию российского ЦБ в 2006, «Промсвязьбанк» сразу воспользовался ситуацией и получил для PSB Forex право законно работать в РФ одним из первых. Сегодня на территории бывшего СНГ это один из самых надежных поставщиков торговых услуг. Поэтому ему не страшно доверить даже очень крупные капиталы. И PSB Forex – один из самых лучших вариантов для начала торговой деятельности. Причем это утверждение справедливо как для новичков, так и для профессионалов.

Пополнение депозита и вывод денег

PSB Forex изначально ориентировался на постсоветское пространство. Поэтому логично, что все направления вывода хорошо знакомы русскоязычным пользователям. К сайту подключен сервис free-kassa, который позволяет проводить трансфер денег через разные платежные системы:

собственный кошелек FKwallet;

электронные системы Киви, ЮМани, ПерфектМани;

банковские карты Виза/МастерКард;

при помощи криптовалют.

Найти информацию о размере взимаемых комиссий не удалось. А отзывы о PSB Forex только подтвердили, что комиссий за обработку транзакций брокер не берет. Заплатить при вводе/выводе денег придется только выбранным платежным системам.

Что касается сроков, они, скорее, относятся к средним по рынку: ввод мгновенно, вывод до трех рабочих дней. Но чаще всего деньги на указанный кошелек или счет приходят в день подачи заявки.

Виды аккаунтов на PSB Forex

Брокер предлагает четыре типа аккаунтов в зависимости от суммы начального депозита и ряда других условий.

Test.

Minimal.

Standard.

Progressive.

Тестовый аккаунт позволяет начинать торговать, положив на счет сумму, эквивалентную $150. Это самый доступный вариант. И он дает возможность начать работу на финансовых рынках для всех желающих. Кредитное плечо тут 1:100, спреды фиксированные – 3 п.

Для получения статуса Minimal в PSB Forex нужно уже от $1500. Здесь уже спред плавающий, разрешена маржинальная торговля с плечом от 1:10 для криптовалют до 1:500 для валют. Персональный менеджер доступен круглосуточно, кроме субботы и воскресенья. Можно воспользоваться результатами анализа экспертов площадки.

Стандартный аккаунт открывается с суммой не менее $5000. Минимальный размер сделки – 0,1 лота. Плечи от 1:10 для акций до 1:50 для валют. Плюс к предыдущему добавляются еще некоторые возможности, способные улучшить торговлю. К примеру, анализ новостной картины дня и недели.

Прогрессивный аккаунт PSB Forex требует депозита от $25 000. Плечи от 1:2 для акций до 1:10 для валютных пар. К клиенту прикрепляется постоянный эксперт, предоставляется доступ к бесплатному обучению и помощь в организации правильного риск-менеджмента, а также отдается приоритет при обращении в техподдержку.

Брокер предлагает более 75 активов для торговли и не ограничивается только валютными парами, которых здесь около тридцати. Кроме того, торговать можно CFD-контрактами на фондовые индексы и акции, на цифровые активы и энергоносители, на металлы и продукцию сельского хозяйства.

Платформа для торговли PSB Forex

Совершать сделки брокер предлагает в торговом терминале собственной разработки Webtrader. Отзывы о PSB Forex, содержащие мнения о качестве терминала, свидетельствуют о том, что он заслуживает только самых лестных слов. Графики компания берет от известного поставщика данных TradingView. Котировки предоставляют крупные провайдеры, а инструментов для проведения качественного теханализа более чем достаточно.

В основе ценообразования лежит NDD – система исполнения ордеров клиентов, позволяющая предлагать им самую выгодную цену на текущий момент. Non Dealing Desk включает в предложение котировки конкурирующих поставщиков ликвидности. В результате спред всегда оказывается минимальным. Брокер при этом не участвует в сделке, выполняя только посреднические действия для доступа клиента к рынку и получая доход в процентах от спреда.

Трейдеры в своих отзывах о PSB Forex в части работы платформы отмечают следующее:

терминал безотказно работает на любом рынке;

позволяет использовать любые типы стратегий для заработка;

предоставляет достаточное количество инструментов для проведения качественного анализа движения пары.

Организован легкий переход с веб-терминала в личный кабинет и обратно. И это очень удобно, если есть необходимость оперативно совершить какие-то действия: обратиться в техподдержку, пополнить счет или вывести с него деньги.

Обучение трейдингу

Любой успешный трейдер, отвечая на вопрос, как заработать с брокером, скажет, что главное условие – это наличие собственной успешной и проверенной стратегии. Но без начальных знаний разработать таковую невозможно. Поэтому PSB Forex большой раздел сайта посвятил обучению клиентов.

Здесь есть три категории курсов для:

новичков;

продвинутых;

тех, кто хочет торговать криптовалютой.

На сегодняшний день разработано множество стратегий для торговли, но они рассчитаны на разные таймфреймы, условия рынка, возможности и интуицию трейдера. Идеальный вариант – разработка стратегии под себя. В этом также поможет личный менеджер PSB Forex. Он отвечает на все вопросы клиентов. Правда, помощь в разработке собственной стратегии доступна только владельцам аккаунтов с крупными счетами.

В качестве заключения можно резюмировать, что отзывы о PSB Forex в подавляющем большинстве положительные, что позволяет при желании и определенном старании плодотворно сотрудничать с этим брокером.