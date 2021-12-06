Войти
WarSpot

Самый успешный год истребителя Rafale?

376
0
0
Истребитель Dassault Rafale ВВС Франции
Истребитель Dassault Rafale ВВС Франции.
Источник изображения: Nir Ben-yosef

Объединённые Арабские Эмираты покупают 80 истребителей Rafale. Вчера, 3 декабря, пресс-служба Dassault Aviation объявила о подписании «исторического контракта» на новейшую модификацию боевого самолёта.

В рамках контракта ОАЭ получат 80 истребителей Rafale F4, которые заменят парк устаревших Mirage 2000-9. ОАЭ станут первым экспортным заказчикам новейшей версии самолёта, которая до 2023 года официально пребывает в стадии разработки.

Истребители Rafale

Источник изображения: dassault-aviation.com

По данным информационного агентства FRANCE 24, помимо истребителей в комплексный контракт включены 12 многоцелевых вертолётов Airbus Helicopters Н225М Caracal. По неофициальным данным, общая стоимость сделки составляет порядка €17 млрд. Из них €1 млрд планируется потратить на вертолёты, €2 млрд — на боеприпасы, а оставшиеся €14 млрд — на самолёты, обучение, логистику и дополнительное оборудование. Поставка истребителей запланирована с 2027 года.

Эта закупка сделает ОАЭ крупнейшим заказчиком истребителей Rafale после Франции. Объединённые Арабские Эмираты стали уже шестым иностранным покупателем этих самолётов. При этом 2021 год стал весьма успешным для Dassault Aviation — три страны впервые заказали Rafale (Греция, Хорватия и ОАЭ), кроме того, Египет высказал намерение приобрести дополнительную партию из 30 самолётов (к 24 закупленным ранее).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Египет
ОАЭ
Франция
Хорватия
Продукция
F-4
Mirage-2000
Rafale
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Dassault
Проекты
H225
Похожие новости
06.12.2021
Объединенные Арабские Эмираты подписали контракт на закупку 80 истребителей Rafale
31.05.2021
Русский рецепт французского успеха: как истребитель Dassault Rafale завоевал мировой рынок
19.10.2016
"Мистрали" ударили бумерангом
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
12.03.2015
Вооруженные Эмираты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 11:43
  • 1
Россия идет на восток
  • 06.12 11:41
  • 15
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 11:01
  • 5
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 10:20
  • 3
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 09:33
  • 1
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 05:37
  • 185
В США удивились размерам Су-75
  • 05.12 21:06
  • 439
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию
  • 05.12 14:15
  • 115
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 05.12 11:16
  • 1107
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.12 10:27
  • 10
Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США
  • 05.12 07:49
  • 42
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 05.12 07:19
  • 3
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 04.12 21:21
  • 1
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 04.12 18:23
  • 37
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией