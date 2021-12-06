Самый успешный год истребителя Rafale?

Объединённые Арабские Эмираты покупают 80 истребителей Rafale. Вчера, 3 декабря, пресс-служба Dassault Aviation объявила о подписании «исторического контракта» на новейшую модификацию боевого самолёта.

В рамках контракта ОАЭ получат 80 истребителей Rafale F4, которые заменят парк устаревших Mirage 2000-9. ОАЭ станут первым экспортным заказчикам новейшей версии самолёта, которая до 2023 года официально пребывает в стадии разработки.

Истребители Rafale Источник изображения: dassault-aviation.com

По данным информационного агентства FRANCE 24, помимо истребителей в комплексный контракт включены 12 многоцелевых вертолётов Airbus Helicopters Н225М Caracal. По неофициальным данным, общая стоимость сделки составляет порядка €17 млрд. Из них €1 млрд планируется потратить на вертолёты, €2 млрд — на боеприпасы, а оставшиеся €14 млрд — на самолёты, обучение, логистику и дополнительное оборудование. Поставка истребителей запланирована с 2027 года.

Эта закупка сделает ОАЭ крупнейшим заказчиком истребителей Rafale после Франции. Объединённые Арабские Эмираты стали уже шестым иностранным покупателем этих самолётов. При этом 2021 год стал весьма успешным для Dassault Aviation — три страны впервые заказали Rafale (Греция, Хорватия и ОАЭ), кроме того, Египет высказал намерение приобрести дополнительную партию из 30 самолётов (к 24 закупленным ранее).