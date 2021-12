Масштабы готовящегося русского вторжения на Украину всё разрастаются

Американская газета "The Washington Post" опубликовала материал Shane Harris и Paul Sonne "Russia planning massive military offensive against Ukraine involving 175,000 troops, U.S. intelligence warns" ("Разведка США предупреждает, что Россия планирует массированное военное наступление на Украину с участием 175000 военнослужащих"), в котором сообщает, что пока напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой нарастает из-за возможного вторжения России на Украину, американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на нескольких фронтах уже в начале следующего года с участием до 175000 военнослужащих, согласно официальным лицам США и документу разведки, полученному "The Washington Post".

Несекретный документ разведки США о передислокациях российских вооруженных сил у границы с Украиной, полученный The Washington Post (с) The Washington Post

Кремль направляет войска к границе с Украиной, требуя от Вашингтона гарантий, что Украина не вступит в НАТО и что альянс будет воздерживаться от определенных военных действий на территории Украины и вокруг нее. Кризис вызвал опасения по поводу возобновления войны на европейской земле и произошел в преддверии запланированной на следующей неделе виртуальной встречи между президентом Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

"Русские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, вдвое превышающим тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины", - сказал официальный представитель администрации на условиях анонимности для обсуждения конфиденциальной информации. "Планы включают обширную передислокацию 100 батальонных тактических групп численностью около 175000 человек, с бронетехникой, артиллерией и снаряжением".

В несекретном документе американской разведки, полученном "The Washington Post", который включает спутниковые фотографии, видно, что русские войска сосредоточиваются в четырех районах. Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых [батальонных] тактических групп, а также "новоприбывшие" танки и артиллерия.

В то время как украинские оценки говорят о том, что у России около 94000 военнослужащих около границы, на американской карте это число составляет 70000, но при этом прогнозируется их наращивание до 175000 и описывается обширное передвижение батальонных тактических групп к границе и от границы "для сокрытия намерений и создания неопределенности".

Американский анализ планов России частично основан на спутниковых снимках, на которых "показаны недавно прибывшие части в различные районы вдоль украинской границы за последний месяц", - сказал представиттель администрации.

Подробная информация разведки США дает картину, которую госсекретарь Энтони Блинкен начал обрисовывать на этой неделе во время поездки в Европу, где он описал "доказательства того, что Россия разработала планы серьезных агрессивных действий против Украины", и предупредил, что это будет иметь серьезные последствия, включая серьезные экономические меры, если Россия вторгнется.

Байден заявил, что он готовит меры, чтобы поднять цену любого нового вторжения для Путина, который отверг предупреждения США как слухи и заявил, что Россия никому не угрожает.

"Я собираю воедино то, что, как я считаю, будет наиболее полным и значимым набором инициатив, чтобы господину Путину было очень, очень трудно идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать", - заявил Байден в пятницу.

Русские военные мероприятия произошли в тот момент, когда Москва вызвала удивление в Вашингтоне внезапной мобилизацией резервистов в этом году и резкой эскалацией ее риторики в отношении Украины.

Русские официальные лица защищали мобилизацию резерва как необходимую меру для модернизации русских вооруженных сил. Но представитель администрации выразил обеспокоенность по поводу "внезапной и быстрой программы по созданию готового резерва контрактных резервистов", которая, по его словам, как ожидается, добавит 100000 военнослужащих к примерно 70000, развернутым сейчас.

Информация о потенциальном увеличении численности сил подкрепляет предупреждение, сделанное Блинкеном ранее на этой неделе, о том, что Путин может быстро отдать приказ о вторжении на Украину, и помогает объяснить, почему официальные лица администрации Байдена в течение нескольких недель бьют тревогу об угрозе неминуемого вторжения.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Что мы действительно знаем, что он создает возможность сделать это в короткие сроки, если он примет такое решение", - сказал Блинкен журналистам в Европе за день до встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. - "Мы должны подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам".

В публичных комментариях на этой неделе Лавров повторил предупреждения Путина о военной технике и активности США, посягающих на границы России, и сказал: "Кошмарный сценарий военной конфронтации возвращается".

В разведывательном документе также предполагается, что русские силы могут оставлять технику на учебных полигонах, чтобы можно было быстро начать атаку на Украину.

"Техника может быть оставлена на разных учебных полигонах, чтобы обеспечить быстрое окончательное наращивание", - говорится в документе.

Кроме того, официальный представитель украинского правительства заявил, что русские военные учения, проведенные ранее в этом году у границ Украины, по сути, помогли русские войскам отрепетировать вторжение.

"Русские войска прорабатывали вопросы создания ударных группировок у границ нашего государства, мобилизационных мероприятий, тылового обеспечения группировок, [и] переброски значительных воинских контингентов, в том числе по воздуху" из России к границе с Украиной, заявил официальный представитель, говоря на условиях анонимности для обсуждения конфиденциальной информации.

По словам представителя администрации США, закладывая основу для вторжения, русское правительство также ведет пропагандистскую кампанию.

"Кроме того, с прошлого месяца наша информация указывает на то, что доверенные лица России и средства массовой информации начали увеличивать количество материалов, порочащих Украину и НАТО, отчасти чтобы возложить ответственность за потенциальную русскую военную эскалацию на Украину", - сказал представитель.

"Недавняя информация также указывает на то, что русские официальные лица предложили скорректировать информационные операции России против Украины, чтобы подчеркнуть версию о том, что украинские лидеры были приведены к власти Западом, питают ненависть к "Русскому миру" и действуют против интересов украинского народа."

В своих комментариях в Латвии Блинкен призвал украинцев не давать России повода для военных действий.

"Мы также призываем Украину продолжать проявлять сдержанность, потому что, опять же, русский сценарий действий состоит в том, чтобы заявлять о провокации в отношении чего-то, что они планировали сделать все это время", - сказал он.

Путин потребовал, чтобы Соединенные Штаты и их союзники предоставили подписанные гарантии, исключающие любое расширение НАТО за счет включения Украины и Грузии и ограничение военной активности вблизи границ России, в первую очередь на Украине и вокруг нее.

Требования нового пакта о европейской безопасности появились после того, как Путин в течение нескольких месяцев заявлял, что военная активность США и их союзников на Украине и вблизи границ России пересекает красную черту для Кремля.

России нужны "точные правовые, юридические гарантии, потому что наши западные коллеги не выполнили взятых на себя словесных обязательств", - сказал Путин в своем выступлении в Кремле на этой неделе, предложив начать "предметные переговоры по этой теме".

Путин давно критиковал расширение НАТО на бывшие страны Варшавского договора как неуважительное посягательство на Москву. Он сказал, что конкретное соглашение должно "исключить любое дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение систем вооружений, представляющих угрозу для нас в непосредственной близости от территории России".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки категорически отвергла идею о том, что Вашингтон предоставит гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.

"Страны-члены НАТО решают, кто является членом НАТО, а не Россия", - сказал Псаки журналистам во время брифинга в Белом доме в пятницу. - "Так всегда работал этот процесс и так он будет развиваться. Думаю, важно помнить, откуда исходят провокационные действия. Это не США. Это не Украина".

Американские и украинские официальные лица и военные аналитики считают, что Россия совершит гораздо более масштабное вторжение сейчас, чем это было в 2014 году, когда эта страна аннексировала Крым и спровоцировала восстание сепаратистов на востоке Украины. Официальные представители и аналитики полагают, что план, вероятно, состоит в том, чтобы заставить украинские войска сражаться на нескольких фронтах, и стремится не столько к захвату территории, а скорее к капитуляции Киева и его западных покровителей, что в результате даст Путину желаемые им гарантии безопасности. Военные аналитики сравнили эту стратегию со вторжением Москвы в Грузию в 2008 году.

В комментариях на этой неделе Путин сказал, что учения с участием американских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерные боеприпасы, летавших над Черным морем, представляют угрозу для Москвы, наряду с системами противоракетной обороны США в Польше и Румынии. Он также выразил озабоченность по поводу размещения НАТО ракет на территории Украины, время полета которых может составить от семи до 10 минут до Москвы, хотя о таких планах не сообщалось.