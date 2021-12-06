Талибы потребовали от Узбекистана вернуть боевой авиапарк Афганистана

Заместитель главы временного правительства «Талибана» (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар призвал Узбекистан вернуть самолеты и вертолеты, которыми управляли афганские пилоты после свержения предыдущего правительства.

Ранее сообщалось, что узбекская делегация во главе со спецпредставителем президента Узбекистана в Афганистане Исматуллой Иргашевым 30 ноября встретилась с представителями Талибана в Кабуле.

Афганские летчики перевезли 25 процентов самолетов и вертолетов страны в Узбекистан и Таджикистан.

Среди афганцев, находившихся в лагере в Термезе, были 15 пилотов, покинувших Афганистан на штурмовике A-29 Super Tucano, 11 пилотов на вертолетах Sikorsky UH-60 Black Hawk, 12 пилотов на вертолетах MD-530 и несколько пилотов на вертолетах Ми-17.

Они покинули Афганистан всего за несколько часов до захвата власти талибами. Тогда из аэропортов Мазари-Шарифа и Кабула вылетело 46 самолетов. Тогда сообщалось, что один из афганских самолётов столкнулся с самолетом ВВС Узбекистана.

По официальным данным, все прибывшие в Узбекистан афганцы 12-13 сентября выехали в третьи страны, сообщает радио «Озодлик».