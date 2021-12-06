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WarSpot

«Летающая канистра» проходит испытания на авианосце

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Источник изображения: warspot.ru

Американский флот учится работать с беспилотным топливозаправщиком MQ-25A Stingray. Вчера, 3 декабря, пресс-служба Командования авиационных систем ВМС США (NAVAIR) сообщила о том, что первый прототип «летающей канистры» доставлен на палубу авианосца USS George HW Bush (CVN-77).

В ВМС США указывают, что лётные испытания с авианосца начнутся несколько позже, а сейчас персонал будет обучаться работе с беспилотником. Кроме того, будет проверена работа двигателя MQ-25 при сильном ветре.

«Мы добились значительных успехов с прототипом Т-1 и снижаем риски для программы. И поэтому основная цель этих испытаний — посмотреть на возможности беспилотника при сильном ветре. Когда вы смотрите на воздухозаборник сверху MQ-25, очень интересно знать, как эта штука будет вести себя с точки зрения двигателя при более чем 25 узлах ветра со всех сторон», — рассказал контр-адмирал Эндрю Лойзель, директор департамента воздушных боевых операций ВМС США.

Известно, что для дозаправки палубных истребителей ВМС США используют модифицированные истребители F/A-18E/F Super Hornet (20-30% от общего числа самолётов). Появление в составе авиакрыла MQ-25 Stingray позволит использовать боевые самолёты по прямому назначению. Дрон сможет дозаправлять истребители F-35 Lightning II, F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler.

Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25, но позже был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик.

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Страны
США
Продукция
CVN-77
EA-18
F-18
F-35
MQ-25 Stingray
Super Hornet
Проекты
UCLASS
Авианосец
БПЛА
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