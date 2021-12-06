ВСУ усиливают электронный шпионаж на Донбассе

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил Украины в районе трёх подконтрольных Киеву населённых пунктов в Донбассе.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В районе населённых пунктов Золотое, Новоивановка и Орехово мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что украинские военные делали это «в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещённой в данных районах военной техники».