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ВСУ усиливают электронный шпионаж на Донбассе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил Украины в районе трёх подконтрольных Киеву населённых пунктов в Донбассе.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В районе населённых пунктов Золотое, Новоивановка и Орехово мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что украинские военные делали это «в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещённой в данных районах военной техники».

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
ОБСЕ
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