Войти
Российская газета

Атомные подлодки РФ вооружат "Цирконами" в 2025 году

340
0
0
Источник изображения: Артем Житенев/РИА Новости

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" войдут в арсенал подводных лодок ВМФ России в 2025 году.

- Государственные испытания "Циркона" для АПЛ завершатся ориентировочно в 2025 году. В них будет участвовать первый штатный носитель ракеты, АПЛ "Пермь". Тогда же по плану лодка вместе с ракетами поступит на вооружение ВМФ России, - рассказал ТАСС источник. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает - в создавшем "Циркон" НПО машиностроения от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что после двух успешных пусков "Циркона" с АПЛ "Северодвинск" испытания ракеты с подводного носителя будут продолжены в 2024 году, когда достроят АПЛ "Пермь" измененной конструкции. Предполагается, что эта субмарина проекта "Ясень-М" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия.

А госиспытания "Циркона" с надводного носителя продолжатся. Ракету тестирует фрегат Северного флота "Адмирал Горшков", до конца года запланирован залповый пуск. 30 ноября Владимир Путин сообщил, что испытания проходят успешно и "Циркон" будет принят на вооружение в начале 2022 года. Кстати, серийное производство ракет уже началось.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Пермь АПЛ
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
29.11.2021
В России начали изготовливать гиперзвуковые ракеты «Циркон»
19.11.2021
Новый российский фрегат поразил мишень прямым попаданием «Циркона»
06.10.2021
«Циркон» суров: в России провели испытания гиперзвукового оружия
30.08.2021
"Хватит одной ракеты". Российский флот вооружат "убийцей авианосцев"
26.03.2020
Источники: Россия ускорит испытания ракеты "Циркон"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 11:41
  • 15
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 11:01
  • 5
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 10:20
  • 3
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 09:33
  • 1
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 05:37
  • 185
В США удивились размерам Су-75
  • 05.12 21:06
  • 439
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию
  • 05.12 14:15
  • 115
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 05.12 11:16
  • 1107
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.12 10:27
  • 10
Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США
  • 05.12 07:49
  • 42
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 05.12 07:19
  • 3
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 04.12 21:21
  • 1
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 04.12 18:23
  • 37
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 04.12 15:31
  • 75
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"