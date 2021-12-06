Войти
Lenta.ru

ОАЭ купят у Франции рекордное число аналогов Су-75

420
0
0
Источник изображения: Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

ОАЭ купят у Франции рекордное число истребителей Rafale, сообщает Dassault Aviation. В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал данный французский самолет аналогом перспективного Су-75.

Соответствующий контракт, предполагающий поставку 80 истребителей, подписан в присутствии наследного принца Абу-Даби и заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммада бен Заида бен Султана Аль Нахайяни и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Этот контракт, который является крупнейшим из когда-либо заключенных французской военной авиационной отраслью, который консолидирует национальную промышленную базу, которая, без сомнения, уникальна для Европы», — заявил генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье.

Согласно The Drive, общая стоимость контракта составляет 16 миллиардов долларов, а первые Rafale должны поступать в 2024 году.

Издание отмечает, что изначально ОАЭ хотели закупить американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, на что США не решались из-за позиции Израиля, а также сотрудничеством Абу-Даби с Пекином. The Drive напоминает, что ранее Россия предлагала ОАЭ сотрудничество в создании однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75.

В ноябре Defence Blog со ссылкой на концерн Dassault Aviation сообщил, что Хорватия подписала контракт на покупку 12 истребителей Rafale, которые заменят советские МиГ-21.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
ОАЭ
Россия
США
Франция
Хорватия
Продукция
Checkmate
F-35
Rafale
МиГ-21
Компании
Dassault
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
30.08.2021
Гендиректор Михеев: "Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
11.08.2021
Уже «Крикун», а будет ли «шах и мат» – посмотрим
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
28.01.2011
Дружба как прикрытие
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 11:41
  • 15
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 11:01
  • 5
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 10:20
  • 3
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 09:33
  • 1
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 05:37
  • 185
В США удивились размерам Су-75
  • 05.12 21:06
  • 439
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию
  • 05.12 14:15
  • 115
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 05.12 11:16
  • 1107
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.12 10:27
  • 10
Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США
  • 05.12 07:49
  • 42
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 05.12 07:19
  • 3
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 04.12 21:21
  • 1
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 04.12 18:23
  • 37
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 04.12 15:31
  • 75
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"