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Интерфакс-АВН

500 танковых экипажей ЮВО выполнили боевые стрельбы на учениях

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Танки Т-90А
Танки Т-90А во время демонстрационного выступления.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Филиппов

Ростов-на-Дону. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Более 500 танковых экипажей соединений и воинских частей Южного военного округа в первую неделю зимнего учебного периода провели боевые стрельбы, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Упражнения боевых стрельб выполнялись танкистами из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием вкладного ствола калибра 14,5 мм, позволяющего сохранять ресурс вооружения танка, а также штатные снаряды. Также стрельба выполнялась из крупнокалиберного зенитного пулемета. Экипажи совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.", - говорится в сообщении.

Занятия танковых экипажей проводились на различных ландшафтах пустынной и горно-лесистой местности полигонов, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии и в Крыму, а также на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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Страны
Абхазия
Армения
Южная Осетия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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