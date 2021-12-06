500 танковых экипажей ЮВО выполнили боевые стрельбы на учениях

Ростов-на-Дону. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Более 500 танковых экипажей соединений и воинских частей Южного военного округа в первую неделю зимнего учебного периода провели боевые стрельбы, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Упражнения боевых стрельб выполнялись танкистами из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием вкладного ствола калибра 14,5 мм, позволяющего сохранять ресурс вооружения танка, а также штатные снаряды. Также стрельба выполнялась из крупнокалиберного зенитного пулемета. Экипажи совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.", - говорится в сообщении.

Занятия танковых экипажей проводились на различных ландшафтах пустынной и горно-лесистой местности полигонов, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии и в Крыму, а также на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.