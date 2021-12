Оборонной промышленности в Европе грозит объявление «социально вредной»

Британская газета "The Financial Times" опубликовала материал Peggy Hollinger "EU risks its own security by branding defence industry socially harmful. Banks are backing away from the sector as Europe mulls new criteria for sustainable finance" ("ЕС рискует собственной безопасностью, присваивая оборонной промышленности статус социально вредной. Банки отступаются от оборонно-промышленного сектора на фоне пересмотра Европой критериев устойчивого финансирования"), в котором сообщает о новой тенденции в Европе - отказе некоторых банков от работы с компаниями оборонных отраслей промышленности как "социально вредными".

Церемония официального большого воинского прощания (Großer Zapfenstreich) с уходящей в отставку федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Берлин, 02.12.2021 (с) Reuters

В начале этого года немецкий Bayerische Landesbank по-тихому решил более не иметь дел с оборонными компаниями.

"BayernLB еще не объявил об этом общественности", - сказал мне представитель банка на этой неделе. "Мы прекращаем деловые отношения с компаниями, у которых выручка от продажи продукции военного назначения превышает 20 процентов от их общего оборота".

Это решение неприятно поразило оборонную промышленность Европы. Всё же Бавария является домом для ряда крупнейших оборонно-промышленных компаний Германии, таких как Airbus Defence and Space и Hensoldt. Уж если земельный банк Баварии считает, что оборонка имеет слишком неоднозначную репутацию, чтобы иметь с ней дело, то с какой радости частным банкам впрягаться в это дело?

Теперь же надвигается еще более серьезная угроза, на этот раз из Брюсселя, где развернулась дискуссия о том, что понимать под социально устойчивым финансированием.

Вскоре будет опубликована европейская система классификации "зеленых" инвестиций, известная также как экологическая таксономия. Однако евробюрократы уже работают над таксономией социальной, призванной определить, какие виды деятельности вносят положительный вклад в развитие общества, какие наносят ему вред, но несущественный, а какие являются откровенно вредоносными.

В проектах предложений, представленных в этом году, оборонная промышленность была помещена в одну группу с индустрией азартных игр и табачной промышленностью как причиняющие вред и, следовательно, потенциально социально неустойчивые виды деятельности. В проекте предлагается ограничить характеристику "вредоносная" лишь той деятельностью, что запрещена международными договорами, как-то разработка и производство химического или биологического оружия. И тем не менее, язык документа остается неясным.

В другом предложении рассматривается возможность установления запрета на выполнение компаниями квалификационного норматива для присвоения эко-кайтмарки, которая будет использоваться для розничных финансовых продуктов, если более пяти процентов оборота компании приходится "на производство или торговлю обычными вооружениями и/или военной продукцией, используемой для ведения военных действий". В этом случае о какой-либо двусмысленности говорить не приходится вовсе.

Неудивительно, что оборонная промышленность Европы бьет тревогу. Отраслевая ассоциация европейской аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD, AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), направила в Европейскую комиссию письмо с предупреждением о том, что эти предложения могут подорвать безопасность блока, ограничив возможности оборонно-промышленных компаний по финансированию и, следовательно, по инвестициям.

"Это - проблема, коль скоро нас считают нежизнеспособными в социальном плане", - считает президент ASD Алессандро Профьюмо (Alessandro Profumo), который также является исполнительным директором Leonardo - лидера итальянской оборонки. "Не обеспечив свою безопасность, наше общество не может устойчиво развиваться".

Внесенные предложения уже оказывают влияние. Генеральный секретарь ASD Ян Пи (Jan Pie) приводит в пример банки, разрывающие связи с оборонно-промышленными компаниями в Германии, Финляндии, Бельгии, Нидерландах и Швеции. По его словам, одной бельгийской производственной группе даже пришлось перечислять своим сотрудникам средства в счет заработной платы с банковских счетов за пределами Европейского Союза.

Отраслевая организация оборонной промышленности Германии выяснила, что более трети ее членов сталкиваются с насущными проблемами во взаимоотношениях с банками, как-то отказ в предоставлении стандартных услуг или страхование экспорта.

Больше других достается небольшим компаниям, имеющим решающее значение в научно-производственной кооперации и инновационной деятельности, говорит Профьюмо. Однако подобные предложения способны оттолкнуть и гражданские компании, которые являются источниками все более и более важных технологий для оборонных программ.

При этом для столь критичного отношения к оборонной промышленности имеются свои веские причины. Организация Transparency International установила, что лишь 12 процентов из 134 ведущих оборонно-промышленных компаний мира демонстрируют высокий уровень приверженности борьбе с коррупцией. Однако существует целый ряд международных договоров, устанавливающих правовые рамки для торговли обычными вооружениями, и оборонная промышленность Европы по-прежнему имеет решающее значение для безопасности блока.

Европейские политики - и в их числе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) - недавно подчеркнули необходимость наличия сильной оборонной промышленности перед лицом растущих глобальных угроз.

Имеет место непоследовательность в том, что оборонно-промышленные компании рассматриваются как "социально вредные", если одновременно они считаются жизненно важными для мира и стабильности в Евросоюзе. Оборонка - это всё же не табачная промышленность и не индустрия азартных игр, где действительно сложно различить сколь-нибудь масштабное социальное благо.

Кому-то оборонный сектор может и в самом деле не нравиться, считает эксперт и редактор британского информационного бюллетеня Defence Analysis Фрэнсиса Тьюза (Francis Tusa), "но в таком случае им придется потрудиться объяснить, как мы будем работать без него".

Европейской комиссии следует тщательно продумать последствия огульного присвоения оборонному сектору статуса социально неустойчивого. Усложнение процесса привлечения финансирования для законопослушных компаний либо вынудит правительства государств Евросоюза брать на себя дополнительные расходы, либо увеличивать долю импорта; в последнем случае у Европы будет еще меньше возможностей контролировать поведение субъектов рынка.

Конечно, оружие губительно. Но оно еще более губительно, если им располагают те, кто вам угрожает, а у вас его нет.