Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия планирует расширять военное присутствие на острове Курильской гряды Матуа, сообщил РИА Новости информированный источник.

​Ранее в Восточном военном округе сообщили, что на острове Матуа впервые заступили на боевое дежурство береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион", способные поражать крылатыми ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные — на дальности 450 километров.

"На Матуа, кроме БРК "Бастион", в ближайшей перспективе планируется разместить системы ПВО, а также различные средства РЭБ", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что "удобное расположение острова в центре Курильской гряды позволяет контролировать и прикрывать ключевой для России океанский район на Дальнем Востоке".

Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов, административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Площадь острова — 52 квадратных километра.