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РИА Новости

Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа

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Остров Матуа из Курильской гряды
Остров Матуа из Курильской гряды.
Источник изображения: © Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия планирует расширять военное присутствие на острове Курильской гряды Матуа, сообщил РИА Новости информированный источник.

​Ранее в Восточном военном округе сообщили, что на острове Матуа впервые заступили на боевое дежурство береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион", способные поражать крылатыми ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные — на дальности 450 километров.

"На Матуа, кроме БРК "Бастион", в ближайшей перспективе планируется разместить системы ПВО, а также различные средства РЭБ", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что "удобное расположение острова в центре Курильской гряды позволяет контролировать и прикрывать ключевой для России океанский район на Дальнем Востоке".

Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов, административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Площадь острова — 52 квадратных километра.

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
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3 комментария
№1
06.12.2021 05:23
Там на случай извержения нужно восстановить герметичность двух японских бетонных бункеров (гермодвери, гермоокна, ФВУ) и предусмотреть возможность быстрой переброски техники и л/c на непродолжительное время на соседние острова (отвести от эпицентра, но не увозить далеко)
+4
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№2
06.12.2021 07:28
Интересно, ожидаются ли противолодочные стационарные комплексы? Жападники в этих вещах достигали серьезных результатов, да и у нас были профильные эксперименты.
0
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№3
06.12.2021 10:20
Затащить повыше подвижную РЛС, в случае нападения все-равно первым получит ракету.
0
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