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Интерфакс-АВН

NASA планирует добавить три миссии к МКС на космических кораблях SpaceX

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Американское космическое агентство NASA
Американское космическое агентство NASA.
Источник изображения: REUTERS/Joe Skipper

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Национальное управление Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует заключить контракт на три дополнительных миссии по транспортировке астронавтов к МКС на космических кораблях частной аэрокосмической компании SpaceX, следует из извещения о намерениях NASA на сайте Системы распределения контрактов США.

"NASA намерено заключить с SpaceX контракт на внеконкурсной основе, по которому добавятся (к программе полётов к МКС - ИФ) три постсертификационные миссии в рамках контракта по транспортировке коммерческих экипажей, чтобы NASA могло выполнять одно из обязательных условий соглашений с иностранными партнёрами - нахождение экипажа на Международной космической станции (МКС)", - говорится в извещении.

На данный момент NASA имеет контракты о доставке экипажей на МКС с двумя компаниями - Boeing и SpaceX. Однако сертификацию NASA для осуществления миссий по транспортировке астронавтов к МКС прошли только космические корабли SpaceX, так как Boeing в настоящее время не способен доставить людей на станцию из-за неготовности космического корабля CST-100 Starliner и других компонентов миссии, необходимых для её осуществления.

Согласно контракту SpaceX и NASA, последний заявленный полёт к МКС на корабле Crew Dragon намечен на март 2023 года. Добавление трёх дополнительных постсертификационных миссий на кораблях SpaceX позволит NASA восполнить недостающее количество полётов, которые предназначались Boeing.

В управлении отметили, что NASA по-прежнему нуждается в двух подрядчиках с целью транспортировки экипажей на МКС для дополнительной уверенности в непрерывной транспортировке астронавтов к станции и обратно на Землю. Там также подчеркнули, что управление настроено чередовать миссии SpaceX и Boeing, как только компании будут способны выполнять условия контракта на равных.

В октябре этого года руководитель программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич заявил о планах NASA добиваться увеличения количества полётов на МКС этими двумя компаниями.

"И SpaceX, и Boeing получили шесть постверификационных миссий полётов на МКС по контракту, всего шесть на две компании. Boeing получил право провести три из них. Сейчас мы знаем, что работа МКС будет продлена на срок позднее 2024 года. Поэтому в данный момент мы ищем способ добавить количество миссий в оба контракта, и в следующие несколько месяцев станет ясно, что будет предпринято на этот счёт (...) Мы хотим, чтобы и SpaceX, и Boeing летали по разу в год", - сказал Стич.

В 2014 году NASA заключило контракты с Boeing и SpaceX о транспортировке экипажей на международную станцию в рамках программы коммерческой транспортировки экипажей на МКС.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

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Страны
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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