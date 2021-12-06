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Интерфакс-АВН

США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО

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Джен Псаки
Джен Псаки.
Источник изображения: e-news.su

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия не должна влиять на решения НАТО по вопросу о расширении альянса, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Вопрос о новых членах НАТО решают страны, входящие в альянс, а не Россия. Так это работало в прошлом и будет работать в будущем", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли проявлять гибкость и прислушиваться к призывам РФ в вопросе расширения НАТО на восток.

"Сейчас все провокации исходят от России, а не от США и не от Украины", - добавила Псаки, комментируя ситуацию на востоке Европы.

Ранее в декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

"В альянсе говорили, что однажды Украина станет членом НАТО. (...) Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина", - сказал он на пресс-конференции в Риге в среду.

"У России нет права вето, ее мнение не учитывается. У нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и через это воздействовать на соседние страны", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг отметил, что вопрос о членстве Украины в альянсе станет актуальным, когда эта страна "будет готова, будет соответствовать стандартам". Пока же, по его словам, НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет настаивать в диалоге с США и НАТО на выработке прочных договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток.

"Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача - добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ", - сказал президент в среду на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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5 комментариев
№1
06.12.2021 08:32
Цитата, q
"У России нет права вето, ее мнение не учитывается. У нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и через это воздействовать на соседние страны", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Полагаю самое время:
  1. Накачать Мексику и Кубу оружием,  во второй ещё и армию обучить и переподготовить
  2. Поднять вопрос о членстве этих стран в ядерном клубе!

Ну а поскольку и первое и второе можем сделать мы, с союзником, то и решать быть этому или нет будут не страны НАТО - вроде как так, ведь получается по их логике?
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№2
06.12.2021 09:53
Цитата, q
.Накачать Мексику и Кубу оружием,  во второй ещё и армию обучить и переподготовить  
Вы Мексике со своим "качанием" нужны как собаке пятая нога. У их сумашедших соседей на границах нет. А уж у бедной Кубы от вашего "обучения" результат как грится на лице. Где вы свои лапы приложите там тлен, нищета и полный развал.
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№3
06.12.2021 10:48
Цитата, ID: 19969 сообщ. №2
Где вы свои лапы приложите там тлен, нищета и полный развал.

Не надо за всех так горячо выступать. Где мы только свои лапы не приложили на этой планете и что - везде тлен, нищета и полный развал. В Германии тоже тлен, нищета и полный развал или мы там руку не приложили?

Цитата, ID: 19969 сообщ. №2
Вы Мексике со своим "качанием" нужны как собаке пятая нога. У их сумашедших соседей на границах нет.

Серьезно? Вы точно карту мира видели? У них там такой самый большой сосед, который от них заборы строит - ну разве не сумасшедший? :)))

Цитата, ID: 19969 сообщ. №2
А уж у бедной Кубы от вашего "обучения" результат как грится на лице.

Да, если бы бедной Кубе мы руку систематически не протягивали, демократия её соседа добралась бы и туда, и было бы там сейчас как в Ливии, Сирии, Ираке. Или это всё тоже мы?
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№4
06.12.2021 10:58
Цитата, Андрей Л. сообщ. №1
Накачать Мексику и Кубу оружием,  во второй ещё и армию обучить и переподготовить
Венесуэла и КНДР, ну может и Иран ещё(хотя это уже не шутки), куда как более очевидные партнёры...ПЛА им в аренду передать, с крылатыми ракетами...пусть ВМС США побегают ещё и за ними...у них ресурсов то не мерено, судя по заявлением, вот и проверим...
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№5
06.12.2021 11:01
Цитата, ID: 19969 сообщ. №2
Где вы свои лапы приложите там тлен, нищета и полный развал.
ну да...то ли дело вы...как живётся то с эмигрантами с Востока?,)... так  свои лапы приложили, что кучу новых соотечественников обрели)))...как там намаз?...весёлое мероприятие?)
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