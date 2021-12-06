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Интерфакс-АВН

Представители ЕС и США выступили за взаимодействие в области обороны

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Флаги США и ЕС
Флаги США и ЕС.
Источник изображения: www.belvpo.com

Брюссель. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовали установление структурного сотрудничества между США и ЕС в области обороны.

"Оба они приветствуют утверждение руководящим советом Европейского оборонного агентства мандата на ведение переговоров по административному соглашению с Соединенными Штатами и выражают общую приверженность стремлению к скорейшему завершению переговоров", - говорится в распространенном в пятницу вечером совместном заявлении руководителей двух внешнеполитических ведомств.

Блинкен и Боррель подтвердили долгосрочное партнерство США и ЕС, их "общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности".

"Они признают важность более сильной и более эффективной европейской обороны, которая способствует глобальной и трансатлантической безопасности, и напоминают о необходимости развития согласованных, взаимодополняющих и совместимых (оборонных) возможностей, выступают за максимальное участие США в оборонных инициативах ЕС", - отмечается в заявлении.

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США
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Евросоюз
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