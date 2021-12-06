Шах и Матуа: Россия замыкает оборонительный периметр на Тихом океане

Для чего усиливают защиту островов на Дальнем Востоке

Создание новой военной базы на Курилах стало финалом многолетних усилий по укреплению обороны Дальнего Востока. За считаные месяцы на давно необитаемом острове Матуа была построена инфраструктура для подвижных противокорабельных ракетных комплексов. Как отметили источники «Известий» в военном ведомстве, в настоящее время формирование российского дальневосточного периметра безопасности уже близится к завершению. Эксперты отмечают, что теперь Курильская островная цепь послужит надежным оборонительным рубежом для стратегических подводных лодок, базирующихся на Камчатке, а также позволит обеспечивать торгово-экономические связи на Дальнем Востоке. Как теперь будет работать система защиты в регионе, разбирались «Известия».

Периметр безопасности

Россия завершает формирование внешнего защитного периметра в Дальневосточном регионе, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Он позволяет создать зону безопасности от Чукотского моря до Японского и обеспечить не только развертывание подводных лодок и боевых кораблей, но и экономические интересы на Дальнем Востоке.

Российское Министерство обороны в четверг, 2 декабря, обнародовало видеокадры с новой базы на одном из островов Курильской гряды. На Матуа возведен модульный городок для размещения береговых ракетных комплексов «Бастион» и жизни военных.

Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Размещенные на острове пусковые установки несут по две сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс» с дальностью поражения до 300 км. Каждая из них способна пустить на дно большой боевой корабль первого ранга. Комплексы могут находить цели как самостоятельно, при помощи радаров, так и действовать по внешнему целеуказанию.

Весной этого года министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что оборона дальневосточных рубежей в 2020-м усилена размещением на Курилах зенитных ракетных систем С-300В4, на Сахалине — новейших С-400, а на Чукотке — истребителей МиГ-31БМ.

Новые части размещены вдоль морской трассы Северного морского пути. На Дальнем Востоке страны она проходит у Курильской гряды, Камчатки и Чукотки. Прикрывают они и богатые газовые месторождения у острова Сахалин. Оттуда он в сжиженном виде развозится танкерами по всему миру.

С геополитической точки зрения Курильские острова имеют для России огромное значение, рассказал «Известиям» экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе.

— В случае их потери мы лишаемся выхода в открытый океан в регионе, — рассказал он. — Таким образом можно было бы разрушить многие наши торгово-экономические связи, поставить под удар безопасность всего протяженного побережья на Дальнем Востоке, фактически запереть Россию в Охотском море. Курилы также позволяют прикрыть нефтегазовые проекты на Сахалине и часть Северного морского пути, который там проходит.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Опираясь на Курильские острова, можно удерживать на расстоянии от них даже очень мощные флоты. Ракетные комплексы «Бастион» — это исключительно оборонительное оружие и их размещение говорит просто о стремлении России укрепить свои границы, никаких других целей у нас там нет, отметил Сергей Орджоникидзе.

Курильское укрепление

Курильские острова важны для России и с точки зрения эффективного проведения стратегии ядерного сдерживания, рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— В Охотском море находятся районы развертывания и боевого дежурства наших подводных ракетоносцев с межконтинентальными ракетами, — объяснил эксперт. — В случае агрессии они должны обеспечить ответный удар по противнику. Контроль над Курильскими островами позволяет закрыть вход в Охотское море для субмарин других стран, что обеспечивает безопасность наших АПЛ в нем.

За защиту Сахалина и Курильских островов отвечает 68-й армейский корпус. В этом и прошлом году оборонное ведомство усилило Курильскую гряду сразу несколькими современными системами вооружений. На острова переправили не только противокорабельные ракеты, но и дальнобойные комплексы противовоздушной обороны.

С 1 декабря прошлого года на боевое дежурство на Курилах заступила зенитная ракетная система С-300В4 из состава Сухопутных войск Восточного военного округа. Она способна сбивать не только самолеты и беспилотники, но и баллистические ракеты малой дальности. На Сахалин перебросили новейшую систему ПВО С-400.

ЗРС С-300В4 Восточного военного округа на Курильских островах Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

В 2016-м современные береговые ракетные комплексы появились на южных Курильских островах. На Кунашире разместили дивизион «Балов». На Итурупе на боевое дежурство встали «Бастионы». Там же построили новые военные городки для военных.

Несколько раз истребители Су-35С перебрасывались на аэродромы Сахалина. Усилено присутствие авиации и на крупнейшей авиабазе в Елизово на Камчатке. В ближайшее время базу подводного флота на полуострове должны пополнить две субмарины проекта «Борей-А» с межконтинентальными баллистическими ракетами и пара многоцелевых «Ясень-М» с крылатыми ракетами.

Остров-крепость

Ставший новой опорой российского ВМФ Матуа расположен практически посередине Курильской гряды. На вулканическом острове площадью чуть больше 50 кв. км по-прежнему видны многочисленные укрепления и окопы, оставшиеся после Второй мировой войны.

Контролировавшая его тогда Япония создала на острове мощную военную базу для авиации и кораблей. На пике ее гарнизон достигал 7 тыс. военнослужащих. На Матуа было построено около сотни пулеметных и артиллерийских долговременных огневых точек, подземные ходы. Три взлетно-посадочные полосы позволяли авиации действовать при любом направлении ветра.

В конце августа 1945 года Матуа был захвачен морским десантом советских войск, в плен попали почти 4 тыс. японских солдат. После войны на острове несколько десятилетий располагалась часть СССР, были размещены радары ПВО, контролировавшие воздушное пространство вдоль Курильской гряды. В 2000 году Минобороны ушло оттуда, и остров стал необитаемым.

Остров Матуа Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Возвращение состоялось в 2016 году. Совместная экспедиция из 200 военных и представителей Русского географического общества обследовала Матуа, проверила его химическую и радиационную безопасность, нашла источники пресной воды. Уже тогда не скрывалось, что идет подготовка к созданию на нем постоянной военной базы.

Экспедиция повторилась и на следующий год. Военным и ученым удалось найти большое количество брошенной японской военной техники времен Второй мировой, включая затонувший в бухте истребитель «Зеро» и транспортный корабль.

В этом году в японских СМИ появились спутниковые снимки возведения российской базы на Матуа. Работы на острове начались в октябре. В начале декабря первые противокорабельные комплексы заступили там на боевое дежурство. Совместно с уже размещенными на Камчатке и южных Курилах ракетами они обеспечивают сплошную зону контроля проходящего там участка Севморпути.

Антон Лавров