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Российская газета

Минобороны и Русское географическое общество подвели итоги совместной работы

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Источник изображения: предоставлено Минобороны РФ

В этом году Минобороны РФ совместно с Русским географическим обществом провели несколько уникальных экспедиций, сообщил в пятницу статс-секретарь военного ведомства Николай Панков на подведении итогов совместной работы Вооруженных сил и РГО.

"Продолжая славные традиции, нами совместно с Русским географическим обществом в 2021 году организованы 15 масштабных научных экспедиций, что позволило провести уникальные исследования в арктическом регионе России, на внешних островах Финского залива, на островах Курильской гряды, природных и исторических объектах Республики Тыва, а также другие мероприятия научного и поискового характера", - сказал Панков.

По его словам, на 276 площадках во всех регионах страны были организованы тематические выставки, посетителями которых стали более 1,5 миллиона человек. "Проведено более 800 различных мероприятий, направленных на популяризацию географических и исторических знаний, а также свыше 25 совместных с Русским географическим обществом мероприятий", - подчеркнул статс-секретарь военного ведомства.

Справка "РГ"

Русское географическое общество было основано в 1845 году по указанию императора Николая I. В разные годы Обществом руководили представители Российского императорского дома, ученые и государственные деятели. С 2009 года президентом РГО является министр обороны Сергей Шойгу. Сегодня членами Общества являются более 22 тысячи человек в России и за рубежом. Региональные отделения РГО открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации.


Юрий Гаврилов

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Россия
Финляндия
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