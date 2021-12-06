Директор ЦАСТ о позиции Норвегии в отношении НАТО

Странам НАТО не стоило бы дразнить "русского медведя" военными учениями у границ России. Например, Норвегия вполне способна сама, без помощи натовских союзников, защищать границу с Россией. Такое неожиданное заявление сделала глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Этот вопрос, по ее словам, она бы хотела обсудить с Великобританией и США, пишет Ольга Божьева в статье для электронного периодического издания "MK.ru".

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт (с) Пресс-служба МИД России

Позицию главы МИД Норвегии "МК" прокомментировал российский военный аналитик, директор московского Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов.

- Норвегия - страна, которая фактически является одним из основателей НАТО, - пояснил эксперт. - Это старый член Альянса, надежный союзник США, но одновременно Норвегия не пресмыкается перед Штатами, как многие другие. Она преследует свои интересы, ведет собственную политику и всегда старается иметь нормальные хорошие отношения с Россией. Они базируются не только на общей исторической памяти, связанной с освобождением Норвегии советскими войсками во Второй мировой, но и на нынешних общих экономических интересах.

По многим морским вопросам Норвегия и Россия сегодня занимают единую позицию. К примеру, по ловле рыбы или снежного краба, по экономической зоне. Мы с Норвегией делимитировали морскую границу. Эта страна всегда была против истерии и выступала за деэскалацию отношений с Россией. Так что заявление главы МИД Норвегии, можно сказать, было сделано вполне в норвежском стиле.

-​ Северные люди - холодный ум, трезвый рассудок...

- С одной стороны, так, но с другой - такие же скандинавские страны, к тому же называющие себя нейтральными, как Финляндия или Швеция, зачастую ведут себя как бОльшие натовцы, чем даже сами американцы, исповедуя активную антироссийскую политику. А Норвегия, являясь членом НАТО, имея довольно сильную армию, поддерживает вполне здравую военную стратегию в отношении нашей страны.

- А какая армия у Норвегии?

- У нее компактные, хорошо оснащенные вооруженные силы, обладающие современными технологиями. Норвегия, к примеру, одна из первых получила американские самолеты F-35. И если гипотетически представить, что начнется какая-то глобальная война, у нас не может быть никаких иллюзий относительно того, на чьей стороне будет воевать Норвегия. Она точно будет не с нами. Но при этом мы всегда знаем, что норвежцы не ударят нам в спину и не будут подзуживать кого-то за нашей спиной, как это делают другие страны-провокаторы.

-​ Вряд ли могут быть какие-то иллюзии относительно любой из стран НАТО.

- Ну почему? У некоторых, к примеру, существуют некоторые иллюзии относительно Франции, где мы в свое время собирались купить вертолетоносцы "Мистраль". Якобы Франция по всем вопросам имеет свою позицию. Нет. На самом деле Франция - такая же антироссийская страна, как и США. Франция - член НАТО, член военной части Альянса.

Или, допустим, некоторые надеются на особую позицию Венгрии. Не думаю, что относительно этих стран следует испытывать подобные иллюзии. Относительно Норвегии - тоже, но все-таки слова норвежского министра - это серьезное заявление, направленное против той всеобщей антироссийской истерии, которая сейчас наблюдается в Европе. В каком-то смысле это даже акт гражданского мужества. Но он вписывается в норвежскую традицию. Норвежцы - настоящие, а не "дутые" республиканцы. Большинство норвежцев реально поддерживает свое правительство.

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