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Российская газета

Моряки РФ и стран АСЕАН отработали тактическое маневрирование на учении

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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

У побережья Индонезии в районе острова Ве проходит активная часть первого совместного военно-морского учения ARNEX-2021 ВМФ России и моряков Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Страны АСЕАН там представлены боевыми кораблями Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы, а российский флот - большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Пантелеев".

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе учения экипажи в составе международного соединения выполнили совместное тактическое маневрирование. "Участники ARNEX-2021 практиковались в опросе гражданских судов, вызывающих подозрение, и судов, терпящих бедствие. Отработан алгоритм действий при проведении досмотровой операции подозрительного судна", - уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что сейчас корабли восьми стран продолжают решать задачи в море.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота России заявили, что совместное учение направлено на отработку взаимодействия между ВМФ РФ и ВМС стран-членов АСЕАН. Это необходимо для обеспечения безопасности морской экономической деятельности и гражданского судоходства.


Юрий Гаврилов

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