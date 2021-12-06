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Российская газета

Украинские артиллеристы провели странную модернизацию САУ "Гвоздика"

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На проходивших недавно учениях артиллерийских подразделений украинской армии была замечена доработанная странным образом 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика".


Нет, эта САУ не получила новую цифровую автоматизированную систему управления огнем, как в некоторых странах, спутниковую навигацию, модернизированные средства связи, приборы ночного видения или дистанционно-управляемую зенитную установку.

Вероятно, памятуя о том, какие потери были понесены во время боев 2014-2015 годов, экипаж решил, прежде всего, позаботиться о защите своей боевой машины, которая не отличается особо надежным противопульным и противоосколочным бронированием.

Правда, выбор материала, который для этого применили, вызывает недоумение: на борта навесили резину, которая частично прикрыла и ходовую часть. Также кусок приделали к люку перед рабочим местом механика-водителя. Конечно, говорить всерьез о том, что все это как-то реально поможет в бою, не приходится. Скорее, это сделано для самоуспокоения.

Напомним, что серийное производство 2С1 "Гвоздика" началось пятьдесят лет назад.

В 1991 году серийное производство было прекращено. Большое количество таких САУ после распада Советского Союза оказалось в армиях получивших независимость республик.

В настоящее время на Украине они являются самыми массовыми самоходками - всего в войсках имеется около трех сотен единиц. Причем для восполнения потерь ВСУ вынуждены были проводить закупки такой техники в Чехии.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
Гвоздика
Проекты
Военные учения
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