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Россия впервые представила новый разведывательный комплекс в Египте

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Источник изображения: Фото: «Росэлектроника»

Госкорпорация «Ростех» впервые представила новый разведывательный комплекс за рубежом. Российскую разработку показали на выставке вооружений EDEX-2021 в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

Разведывательно-сигнализационный комплекс предназначен для обнаружения живой силы и техники противника. Гендиректор концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника») Михаил Артемов отметил, что экспортная версия комплекса 1К144-Е обнаруживает движение гусеничной техники в радиусе до 200 метров, колесной – до 120 метров, человека – до 30 метров. Комплекс способен передавать информацию на расстояние до 35 километров.

В состав комплекса входят сейсмоинфракрасные и сейсмометрические датчики. Также 1К144-Е получил радиооборудование и комплект устройств приема и отображения информации.

В холдинге отметили, что новый комплекс позволяет классифицировать обнаруженные объекты по типам и определять направление их движения. Подготовка датчиков для наблюдения занимает около пяти минут. Датчики могут работать до 30 суток.

В сентябре гендиректор НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») Игорь Афанасьев рассказал о создании охранной системы «Прометей». Система получила боевые модули с крупнокалиберными пулеметами.


Даниил Иринин

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Страны
Египет
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Ростех
Росэлектроника
Уралвагонзавод
Электромашина
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