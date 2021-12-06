Двух техников осудят по делу о нештатном катапультировании пилотов Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "37 синий", серийный номер 10МК5 1104) из состава 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка Морской авиации Черноморского флота после инцидента со срабатыванием на земле системы катапулльтирования. Саки, 21.05.2021.

За нарушение правил подготовки к полетам на Черноморском флоте перед будут судить двух военнослужащих-техников. Уголовное дело направлено в Крымский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Главной военной прокуратуры, 65-я военная гарнизонная прокуратура ЧФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих военных техников одной из частей морской авиации Черноморского флота. Они обвиняются по статье 351 УК РФ - в нарушении правил подготовки к полетам.

Следствием установлено, что техник группы ремонта и его начальник при проведении планового технического обслуживания системы катапультирования самолета, проявив небрежность, не осуществили полную ее постановку в состояние готовности и предупреждения от случайного срабатывания. В результате при первом после технического обслуживания использовании воздушного судна возникла аварийная ситуация. Перед взлетом экипаж, перевел системы катапультирования из наземного в полетное положение, после чего произошло несанкционированное срабатывание катапультных кресел и их выброс вместе с пилотами на высоту около 50 метров над землей.

Летчики избежали повреждений и благополучно приземлились благодаря своевременному наполнению воздухом и раскрытию куполов парашютов. В результате допущенной техниками ошибки оборудованию причинен значительный ущерб. Его восстановительный ремонт, по оценкам экспертов, составит более 22 миллионов рублей.

Как ранее сообщала пресс-службы Южного военного округа, 21 мая в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал.

Иван Егоров