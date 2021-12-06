Бомбардировщики Су-34 впервые совершили полеты с реконструированного аэродрома "Балтимор" в Воронеже

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Бомбардировщики Су-34 провели тренировочные полеты с аэродрома "Балтимор" в Воронеже впервые после его реконструкции, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Экипажи бомбардировщиков Су-34 ЗВО приступили к первым плановым полетам на реконструированном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Было совершено свыше 20 самолетовылетов, задействовано около 10 воздушных судов, а также свыше 500 военнослужащих летного и инженерно-технического состава авиаполка", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что новая взлетно-посадочная полоса прошла апробацию после реконструкции аэродрома "Балтимор", на который перебазировался бомбардировочный авиаполк Ленинградской армии ВВС и ПВО.

"В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи бомбардировщиков отработали взлеты и посадки в различных метеоусловиях, посадки и взлеты с разными курсами в бесфорсажных режимах на высотах до 17 тыс. метров вне пределов городской застройки", - сказали в штабе округа.