Северный флот сообщил о росте интенсивности военных учений других стран в Арктике

В 2021 году страны Североатлантического альянса провели в Арктике 20 мероприятий оперативной подготовки, заявил командующий флотом адмирал Александр Моисеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Продолжительность и интенсивность военных учений иностранных государств в Арктическом регионе за последние три года выросла. В 2021 году страны Североатлантического альянса провели в Арктике 20 мероприятий оперативной подготовки, сообщил на XI Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"Военно-морские силы США и стран блока НАТО продолжают практику выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей в Баренцево море. Нами отмечается рост продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США", - рассказал в своем выступлении на форуме адмирал Моисеев.

В 2019 и 2020 годах страны альянса провели в Арктике по 18 учений. Кроме того, отмечается рост интенсивности учебных полетов американских стратегических бомбардировщиков в регионе. Если в 2016-2018 годах подобные учения являлись единичными событиями, то в 2021 году было выполнено 10 вылетов с участием 28 самолетов.

"Подобные действия носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом", - оценил сложившуюся обстановку адмирал Моисеев.

В свою очередь с российской стороны повышаются боевые возможности группировок войск и сил Северного флота, совершенствуется система комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой. Также создаются и модернизируются объекты военной инфраструктуры. Кроме того, на островах Северного Ледовитого океана и на арктическом побережье ведется строительство новых военных городков для размещения соединений и частей Северного флота. По словам адмирала Моисеева, это должно обеспечить комфортную современную среду для проживания и работы военнослужащих.