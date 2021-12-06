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Роскосмос объявит набор в космонавты среди девушек Белоруссии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый полёт белорусского космонавта состоится в 2023-2024 годах, им может стать девушка, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Я попросил белорусскую сторону подобрать девушек», - сказал Рогозин журналистам.

По его словам, в «Роскосмосе» ожидают, что полёт состоится в 2023-2024 годах.

«В первой половине 2022 года Центр подготовки космонавтов получит первых кандидатов», - уточнил Рогозин.

В «Роскосмосе» сообщили, что в ближайшее время обсудят с Академией наук Белоруссии организационные и технические детали по подготовке белорусского космонавта для полета на МКС.

«Роскосмос» совместно с Академией наук РБ выполнит данное поручение глав государств Союзного государства. Совместно с белорусской стороной будет согласована программа научных экспериментов на борту РС МКС, сроки начала отбора и подготовки представителей РБ», - сообщили в пресс-службе.

«Наше предложение состоит в подготовке космонавта-исследователя, готового работать в составе Отряда космонавтов Роскосмоса», - цитирует Интерфакс сообщение.

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Белоруссия
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Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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