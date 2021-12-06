Генштаб: В армию стали меньше призывать 18-летних

Проанализировав состав призывников, направленных в войска, в Генштабе пришли к выводу, что в России среди граждан старших возрастов выросла привлекательность военной службы. Это позволяет комплектовать подразделения по большей части людьми, прошедшими подготовку в образовательных организациях и уже имеющих специальности, востребованные в Вооруженных силах. Такое заявление сделал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

По его словам, численность 18-летних призывников значительно сокращается. Так, с 2016 года она уменьшилась на четыре процента. Одновременно увеличилось число военнослужащих с профессиональным образованием. Если пять лет назад на военную службу отправляли 45 процентов граждан, имеющих диплом о среднем профессиональном образовании, то в 2020 году таких было свыше 58 процентов.

Как следует из данных Генштаба, улучшается и здоровье призывников. Тут свою роль играют государственные меры, направленные на профилактику и лечение заболеваний, в том числе пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни. Вот, что говорит статистика. В 2012 году количество граждан, признанных годными к военной службе, составило 69,9 процента. А в 2020-м данный показатель увеличился на восемь процентов и составил 78 процентов.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ рассказали, что в минувший четверг генерал-полковник Евгений Бурдинский вручил заместителю председателя правительства Ставропольского края Юрию Коваленко переходящий Вымпел министра обороны России "Победителю конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва граждан на военную службу среди субъектов Российской Федерации". "По итогам конкурса Ставропольский край, продемонстрировав инновационные подходы в области подготовки граждан к военной службе и учетно-призывной работы, в шестой раз за весь период его проведения стал победителем" - отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Он также вручил почетные грамоты министра обороны главам ряда районов, военным комиссарам, работникам военкоматов и представителям образовательных учреждений края.

Юрий Гаврилов