Канада выбирает между «Молнией» и «Грифоном»

Канада приближается к финалу «истребительного» тендера. Вчера, 2 декабря, пресс-служба Минобороны Канады объявила о том, что самолёт Boeing F/A-18E/F Super Hornet Block III выбыл из тендера на закупку новых истребителей.

Таким образом, в финале сошлись два неравнозначных конкурента — Saab Gripen E и Lockheed Martin F-35A Lightning II. Планируется, что победитель тендера будет назван уже в следующем году, а поставки новых самолётов начнутся в 2025 году.

Промо ролик истребителя Gripen E для Канады

Канада планирует закупить 88 истребителей для замены устаревающих CF-18 Hornet. Стоимость проекта по перевооружению ВВС оценивается в 19 млрд канадских долларов ($15 млрд). Изначально ВВС Канады планировали закупить американские истребители F-35, но в ноябре 2016 года министр обороны Канады Харджит Саджан объявил, что страна официально отказывается от закупки запланированной партии. Новые истребители для ВВС Канады тогда было решено выбирать на открытом тендере.

Промо ролик F-35A для Канады

Закупка Канадой истребителей F-35 Lightning II неоднократно становилась предметом политических споров. В 2010 году правительство Консервативной партии Канады объявило о планах закупить 65 самолётов F-35A. Однако, когда Либеральная партия Канады победила на выборах в 2015 году, новый премьер-министр Джастин Трюдо пообещал расторгнуть сделку и возобновить закупку по тендеру. При этом Канада оставалась участником международной программы Joint Strike Fighter, в рамках которой ведётся разработка самолётов F-35 Lightning II.