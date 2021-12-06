Компания Kangnam передала ВМС Республики Корея новый тральщик класса "Янъян"

ЦАМТО, 3 декабря. Как сообщил ресурс Navalnews.com, южнокорейская судостроительная компания Kangnam Corporation в конце ноября передала командованию ВМС Республики Корея четвертый тральщик класса "Янъян" (Yangyang), получивший название "Намхэ".

Головной корабль первой партии, "Янъян", был принят на вооружение в 1999 году. Второй и третий корабли ("Онгджин" и "Хэнам") были поставлены в октябре 2003 и 2004 гг., соответственно. Контракт на постройку второй партии из трех тральщиков улучшенного проекта был подписан в ноябре 2010 года. Их строительство началось в 2011 году.

Как сообщал ЦАМТО, принятый на вооружение (MSH-575) "Намхэ" является первым судном второй партии из трех тральщиков класса "Янъян", заказанных ВМС Республики Корея в ноябре 2010 года.

Спуск "Намхэ" на воду состоялся на предприятии Kangnam Corporation в Пусане 14 апреля 2020 года. Второй корабль второй партии, "Хонсон" (Hongseong) был спущен на воду в сентябре 2020 года, третий, "Косон" (Goseong), – 15 марта 2021 года. По информации DAPA, второй и третий корабли серии в настоящее время проходят ходовые испытания и скоро будут переданы ВМС Республики Корея.

Длина тральщика класса "Янъян" составляет 59,4 м, ширина – 10,5 м, водоизмещение – 920 т. Корабль вооружен пулеметами, 20-мм пушкой и оснащен средствами для обезвреживания морских мин.

Как заявлено, корабли второй партии будут обладать улучшенными возможностями по поиску мин и разминированию по сравнению с уже состоящими на вооружении тральщиками. Южнокорейская компания SONARTECH подтвердила, что поставила для "Намхэ" многолучевую ГАС (SeaView 400M).

Для защиты корабля от магнитных мин, его корпус выполнен из армированного стекловолокном пластика, который, кроме того, служит дольше, чем обычно используемые материалы. На борту минимизировано количество металлического оборудования, корабль оснащен ГАС миноискания, одноразовыми и многоразовыми подводными аппаратами для поиска и обезвреживания мин.