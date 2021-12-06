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Газета.ru

Рецепт RAND против войны: «США должны слушать Россию и Китай»

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Источник изображения: The U.S. Army

Американские эксперты раскритиковали военную политику США

Аналитики американской исследовательской корпорации RAND, близкой к Пентагону, подготовили исследование «Стабилизация соперничества великих держав», посвященное взаимоотношениям Вашингтона с Москвой и Пекином. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил доклад.

«В правительстве США существует консенсус в отношении того, что международная система движется к новой эре интенсивной, а иногда и ожесточенной конкуренции между ведущими государствами», - отмечают аналитики RAND.

Целью этого исследования была оценка возникающего стратегического соперничества между Соединенными Штатами, Китаем и Россией.

Доклад содержит массу общей и исторической информации. Самое любопытное в нем - выводы. Аналитики корпорации дают несколько рекомендаций для правительства США в том, что касается военной и внешней политики Вашингтона по отношению к Москве и Пекину.

«Стабильность может быть на пользу, если стороны создают базовый уровень военного потенциала сдерживания, который устраняет соблазн и подчеркивает риски крупной агрессии. Это требование стабильности находится в центре внимания текущего оборонного планирования США и является уместным. Это требование должно быть уравновешено целым рядом инициатив, сочетающих сдерживание с различными формами успокоения, даже в условиях соперничества», - полагают в RAND.

Соединенным Штатам следует позаботиться о том, чтобы «ограничить угрозы соперникам», также отмечают аналитики RAND.

«Необходимо воздержаться от прямой поддержки политических действий, которые угрожают выживанию правительства противника и сдерживать развертывание провокационного военного потенциала вблизи границ соперника», - говорится в докладе. Однако именно сейчас НАТО наращивает активность вблизи границ России, а США усиливает военное присутствие в районе Тайваня.

Исследователи RAND считают целесообразным поиск возможностей для «взаимной прозрачности» в отношениях в треугольнике Вашингтон - Москва - Пекин, включая уведомления и контроль над вооружениями.

«Официальные соглашения о повышении прозрачности будут служить формами военной сдержанности как для ограничения развертывания новых возможностей, так и для создания механизмов, снижающих неопределенность. Новые или обновленные соглашения по стратегическим вооружениям, новые ограничения обычных вооружений в ключевых регионах и соглашения в стиле «открытого неба» для повышения прозрачности - все это может служить этим целям», - говорится в докладе.

В контексте нынешних отношений США с Россией и Китаем, полагают в RAND, срочно необходимы новые нормы, чтобы ограничить использование разрушительных инструментов, - таких как кибервойна, война в космосе и информационные манипуляции.

Показательно, что рекомендации RAND перпендикулярны практической военной политике США. В ноябре 2020 года Вашингтон вышел из Договора по открытому небу (ДОН), а ныне блокирует договор о запрете на размещение оружия в космосе.

Сегодня Россия и Китай стремятся к тому, что они считают своим «законным местом в мировой политике», отмечают эксперты RAND.

«Если Соединенные Штаты готовы предложить [Москве и Пекину] признаки равного с ними статуса, например, в международных учреждениях и в способах урегулирования серьезных кризисов, а также готовы ограничить свою собственную политику из уважения к интересам своих соперников, то они могли бы уменьшить зарождающуюся нестабильность», - подчеркивается в докладе.

Анализ RAND содержит также рекомендации для вооруженных сил США. «Необходимо работать над связью между военными США, России и Китая», - считают в корпорации.

Это могут быть местные или региональные конференции командующих ВС США и их соперников, визиты руководителей служб, рабочие группы по отдельным текущим вопросам и другие мероприятия.

Цель должна состоять в том, чтобы «создать как можно больше площадок для регулярного диалога офицеров ВС США со своими коллегами в России и Китае». «Соединенные Штаты должны выслушивать аргументы России и Китая», - резюмируют аналитики RAND.


Михаил Ходаренок


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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Проекты
2020-й год
NATO
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