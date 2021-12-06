Численность 18-летних призывников за пять лет сократилась на 4%

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерала-полковника Евгения Бурдинского, увеличилось число военнослужащих, имеющих профессиональное образование

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Численность призываемых на военную службу 18-летних граждан РФ с 2016 года сократилась на 4%. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на слова начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерала-полковника Евгения Бурдинского.

"Приятно отметить, что анализ качества молодого пополнения, направленного в войска, указывает на повышение привлекательности военной службы среди граждан старших возрастов, что позволяет направлять в войска наиболее подготовленных граждан, прошедших подготовку в образовательных организациях и уже имеющих различные специальности, востребованные в вооруженных силах. Таким образом, численность 18-летних граждан, призываемых на военную службу, значительно сокращается. Так, с 2016 года она сократилась на 4%", - сказал Бурдинский в пятницу в ходе вручения переходящего вымпела Минобороны РФ на Ставрополье.

Он отметил, что с увеличением возраста граждан, направленных для прохождения военной службы, увеличилось и число военнослужащих, имеющих профессиональное образование. "Если в 2016 году призывалось на военную службу 45% граждан, имеющих среднее профессиональное образование, то в 2020 году - более 58%. Рост составил 13%", - пояснил Бурдинский.

Кроме того, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ сообщил, что пропаганда здорового образа жизни и государственные меры по профилактике и заблаговременному лечению заболеваний привели к улучшению состояния здоровья призывников.

"Так, если в 2012 году количество граждан, признанных годными к военной службе, составило 69,9%, то в 2020 году этот показатель увеличился на 8% и составил - 78%", - сказал он.