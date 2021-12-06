Украина начала строительство двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове

ЦАМТО, 3 декабря. Украина приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Украины Алексей Резников 3 декабря в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной раде.

Как напоминает агентство, ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", – сказал А.Резников, выступая в Раде.

В июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава ВМС Украины, создание новых военных баз и покупку двух подержанных тральщиков класса Sundown.

Соглашение о кредите было представлено на рассмотрение британского парламента 12 ноября и пока не вступило в силу, отмечает агентство.