Для армии готовы арктические «рабочие лошадки»

В российской армии появятся подразделения, которые будут эвакуировать и ремонтировать военную технику в Арктике.

На их вооружение поступят специальные машины-эвакуаторы и мобильные ремонтные мастерские, которые созданы на базе двухзвенных тягачей. Их главное преимущество — возможность буксировать тяжелую технику при температуре -50 градусов и ниже.

Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны. Машины роботизированы и позволяют экипажу выполнять работу, не выходя из кабины. При необходимости их оснащение поможет найти технику на поле боя и устранить поломки на месте. При этом арктические «ремонтники» займутся не только грузовиками и бронемашинами.

Они смогут работать и с такими сложными видами вооружений, как зенитные системы С-300 и С-400, ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а в перспективе и роботизированные платформы.

Принципиальное решение о формировании новых арктических ремонтно-эвакуационных подразделений уже принято. Они будут развернуты в основных гарнизонах и будут заниматься ремонтом всей линейки техники.

Главной «рабочей лошадкой» и основой арктических ремонтных отрядов станут тяжелые ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-ГТ и машины технической разведки МТР-Г — в настоящее время они находятся в высокой степени готовности.