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ТАСС

Казахстан надеется подписать межправсоглашение по "Гагаринскому старту" в начале 2022 года

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Союз-ФГ на Гагаринском старте
1-я площадка "Гагаринский старт" стартового комплекса космодрома "Байконур" с ракетой "Союз-ФГ" на старте.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Площадка № 1 - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов заявил, что надеется на подписание межправительственного соглашения с РФ и ОАЭ на модернизацию "Гагаринского старта" на Байконуре в следующем году.

"У нас есть еще один совместный проект вместе с РФ и коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов. Это инвестиционный проект модернизации "Гагаринского старта". Мы надеемся, что подписание межправсоглашения произойдет в первом квартале следующего года", - сказал Оралмагамбетов на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

Площадка № 1 ("Гагаринский старт") - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с нее 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту.

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Казахстан
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Байконур
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