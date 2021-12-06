Рогозин назвал 2028 год критичным для дальнейшей работы МКС

По словам главы Роскосмоса, работы по развертыванию Российской орбитальной служебной станции уже начались

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что 2028 год будет критичным для продолжения работ на Международной космической станции (МКС).

"2028 год будет очень критичен для дальнейшей работы МКС, поэтому мы приступили уже к развертыванию работ по Российской орбитальной служебной станции", - сказал Рогозин в пятницу на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.