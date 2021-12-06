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ТАСС

Рогозин подтвердил, что запуск спутников OneWeb запланирован на 27 декабря

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Запуск РН "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с космодрома Восточный
Запуск РН "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с космодрома Восточный.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Гендиректор Роскосмоса сообщил, что вместе со спутниками планируется запуск ракеты "Союз-2.1б"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Запуск британских спутников связи OneWeb запланирован на 27 декабря. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

"27 декабря планируется запуск ракеты "Союз-2.1б" вместе со спутниками группировки OneWeb", - сказал Рогозин.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур запланирован на 27 декабря, в следующем году основная часть пусков также пройдет с Байконура.

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Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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