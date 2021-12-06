Роскосмос рассчитывает, что глава НАСА посетит Россию в начале 2022 года

В свою очередь Билл Нельсон заявлял, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роскосмос надеется, что глава НАСА Билл Нельсон посетит Россию в 2022 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Надеемся, что организуем встречу в 2022 году", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита главы НАСА в Россию.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что глава НАСА обещал приехать в Россию вместе с семьей. В свою очередь Нельсон заявил, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным.